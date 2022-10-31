Güney Kore’de bir haftalık yas ilan edildi: Cadılar Bayramı izdihamında 154 ölü, 149 yaralı

Güney Kore’de Cumartesi akşamı Cadılar Bayramı kutlamalarında meydana gelen 154 kişinin öldüğü 33’ü ağır 149 kişinin yaralandığı izdiham nedeniyle bir haftalık yas ilan edildi. Ölenler arasında 14 farklı ülkenin en az 26 vatandaşı bulunuyor.

Bir Budist rahip, 31 Ekim’de Güney Kore’nin Seul kentindeki Cadılar Bayramı sırasında meydana gelen izdihamın yaşandığı yerin yakınında saygısını sunuyor. Fotoğraf: Kim Hong-Ji (Reuters)

Güney Koreli müfettişler, bugün 50’den fazla devlet ve özel kapalı devre güvenlik kamerasının yanı sıra sosyal medyadan gelen görüntüleri taradı ve Cadılar Bayramı partisi izdihamında nasıl ve neden bu kadar çok insanın öldüğüne yanıt aradı.

Reuters’ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulundu ve yetkililer, izdihama giden yolu yeniden canlandırarak ezilmeyi tetikleyen herhangi birinin olup olmadığını araştırdıklarını söyledi.

Soldan ikinci: Güney Kore Başkanı Yoon Suk-yeol. Fotoğraf: Reuters

Polis başmüfettişi Nam Gu-jun gazetecilere verdiği demeçte, “Kazanın kesin nedenini bulmak için CCTV’leri (kapalı devre kameraları) analiz ediyoruz. Yakındaki dükkan çalışanları da dahil olmak üzere daha fazla tanığı sorgulamaya devam edeceğiz” dedi.

Görgü tanıkları, insanların dolu olmasına rağmen özellikle dar ve eğimli bir sokağa döküldüklerinde kaosun patlak verdiğini söyledi.

Katliam alanında sunak kuruldu

Pazartesi günü, insanlar Itaewon metro istasyonunun çıkışındaki küçük sunağa beyaz krizantemler ve mumlar bıraktılar.

Yoon, izdiham alanını ziyaret ettikten ve Itaewon’u felaket bölgesi olarak ilan ettikten bir gün sonra, Seul belediye binasının yakınındaki bir anma sunağında kurbanlara saygısını sundu.

Yoon Suk-yeol. Fotoğraf: Reuters

Yoon, ‘halkın can ve güvenliğinden sorumlu başkan olarak tarif edilemez bir üzüntü ve sorumluluk hissettiğini’ söyledi ve sözcü yardımcısı, özellikle birçok gencin hayatını kaybetmesinin çok trajik olduğunu söyledi.

Yoon, toplantıda yaptığı açıklamada, “Her şeyden önce, kazanın nedenini kapsamlı bir şekilde araştırmak ve sonuçlarını şeffaf bir şekilde açıklamak önemli. Bunun gibi gönüllü grup etkinliklerinde meydana gelebilecek kalabalık kazaları önlemek için bir güvenlik yönetim sistemi geliştirmek gerekiyor” dedi.

Ülke çapında etkinlikler ve konserler iptal edildi

Ülke çapındaki okullar, anaokulları ve şirketler planlanan Cadılar Bayramı etkinliklerini rafa kaldırdı. K-pop konserleri ve hükümet brifingleri de iptal edildi.

Felaket, 2014 yılında çoğu lise öğrencisi olan 304 kişinin hayatını kaybettiği bir feribotun batmasından bu yana ülkenin en ölümcül olayı.