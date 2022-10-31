Amasra maden faciası soruşturması: Üç kişi tutuklandı

Bartın Amasra’da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili gözaltına alınan 24 kişiden üçü tutuklandı.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’deki patlamada 41 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamadan sonra, Sayıştay’ın 2019’da madenle ilgili uyardığı ortaya çıkmıştı. Hükümet, yeterli tedbirlerin alınmadığı iddialarını reddederken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa patlamayı ‘kader’e bağlamıştı.

Amasra başsavcılığınca yürütülen soruşturmada adliyeye getirilen şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdür Yardımcısı S.A. ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri L.A. ve İ.H.M., savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, üç şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden idari müdür S.S.B., elektrik mühendisi H.O., emniyet şefi F.G., ikinci kartiye şefi Ş.K., hazırlık şefi S.Y., elektro mekanik şube müdürü M.G., elektrik servis şefi O.Ö., makine mühendisi Ş.O. ve makine mühendisi M.A. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ile elektro mekanik baş mühendisi S.Ö., maden mühendisi R.O., sondaj şefi T.U., jeoloji mühendisi H.O.K., emniyet mühendisi Ş.K., emniyet vardiya nezaretçisi M.O., maden teknikeri M.Ö., iş güvenliği şube müdür vekili V.S., işletme müdürü S.E., işletme baş mühendisi M.T. ve maden mühendisi H.G.’nin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Soruşturmada 27 Ekim Perşembe aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’in de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekipleri, şüphelilerden 24’ünü gözaltına alarak Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürmüştü, hakkında gözaltı kararı verilenler arasında bulunan vardiya çavuşunun ise İstanbul’da hastanede tedavi gören madenci kardeşine refakat ettiği öğrenilmişti.