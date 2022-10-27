Amasra’daki maden ocağı patlaması hakkında 25 kişiye gözaltı kararı

Bartın başsavcılığı, Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’deki patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamadan sonra, Sayıştay’ın 2019’da madenle ilgili uyarıda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hükümet, yeterli tedbirlerin alınmadığı iddialarını reddederken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa patlamayı ‘kader’e bağlamıştı.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında şunlar dendi: “Amasra başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir.”