Merkez Bankası’ndan bankalara uyarı: ‘Yüksek tutarda döviz alınıp satılıyor’

Merkez Bankası (MB), Türkiye Bankalar Birliği’ni yazı göndererek uyardı.

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BloombergHT’nin haberine göre banklar, kredi kullandırılması ve mevduat zorunluluğu da dahil olmak üzere bazı konularda uyarıldı.

Gönderilen yazıda kredi kullandırılan müşterilerin elde ettikleri fonları kur korumalı mevduatta kullanmasına izin verildiği ve kredi kullandırılan müşterilere kredi konusu fonların bir kısmının ya da tamamının bir süre vadesiz mevduat olarak değerlendirilmesi yükümlülüğünün getirildiği belirtildi.

Ayrıca menkul kıymet tesisi mevzuatında yer alan TL mevduat kaynaklı yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla piyasa mevduat faizinin çok üzerinde oranlarla TL mevduat toplandığı, yurt dışı yerleşik bankalarla ‘off saatler’de yüksek tutarlı döviz alım-satım işlemlerine devam edildiği kaydedildi.

MB, bu uygulamaların bankanın düzenlemelerinin ruhuna uygun olmadığı ve bankanın düzenleme talimatlarına uyulmasına ‘azami dikkat’ gösterilmesi gerektiğini belirtti.