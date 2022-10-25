Banka müdürleri, Kavcıoğlu’nu Nebati’ye ‘şikayet etti’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün banka genel müdürleriyle bir araya gelerek sektördeki gelişmeleri değerlendirdi.

Merkez Bankası’nın kararıyla başlayan menkul kıymet tutma zorunluluğu nedeniyle çekilen sıkıntıların anlatıldığı görüşmede banka genel müdürleri, Nebati’ye ‘sistemik risk yaratıldığı’ uyarısında bulundu.

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ysa toplantıya katılmadı.

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Merkez Bankası (MB), ‘liralaşma stratejisi’ kapsamında bankalar için uyguladığı Türk Lirası cinsinden menkul kıymet tesisi oranını yükseltmişti. Ayrıca, TL mevduatın yüzde 50’nin altında kalması halinde bankalara ek yükümlülükler getirecek adımlar da atılmıştı.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre dünkü toplantıda banka genel müdürleri menkul kıymet tutma zorunluluğu nedeniyle çektikleri sıkıntıları anlatırken, Nebati’ye ‘sistemik risk yaratıldığı’ uyarısında bulundu.

Banka genel müdürleri toplantıda TL mevduat çekmenin politika faizindeki indirimlerle daha da güçleştiğini dile getirirdi. Diğer yandan müdürler, kur korumalı mevduatın faizi de düştüğü için yatırımcının mevduata geçmesinin beklenmediğini de kaydetti.

Kavcıoğlu toplantıya katılmadı

Toplantıya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben de katıldı. Ama tartışılan düzenlemeleri yapan ve aynı zamanda politika faizi kararlarını alan kurum olan Merkez Bankası’nın başkanı Şahap Kavcıoğlu toplantıda bulunmadı.

Daha önce Nebati’yle Kavcıoğlu arasında ‘ekonomi politikaları’ konusunda anlaşmazlık olduğunu iddia edilmişti.