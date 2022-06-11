Kulis: Nebati ve Kavcıoğlu anlaşamıyor

Gazeteci Nevşin Mengü, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında ‘ekonomi politikaları’ konusunda anlaşmazlık olduğunu söyledi.

Mengü’nün aktardığına göre Nebati Gelir Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (GES) programını isterken Kavcıoğlu’nun almak istediği önlemlerse sermaye kontrolünü kapsıyor.

Fox Tv’de yayınlanan Orta Sayfa programında konuşan Mengü, ekonomi kurmaylarının iki hafta önce Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaptıkları toplantı hakkında kulis bilgileri anlattı.

Fuat Oktay başkanlığında toplanan Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nda bir uzlaşma çıkmadığını, bu nedenle Erdoğan başkanlığında toplanıldığını söyledi: “Kulis bilgisi olarak aktarayım. O toplantı sırasında Merkez Bankası çalışanlarına ‘Bir dakika çıkmayın, bu önlemler alınabilir siz bekleyin’ deniliyor. Ve Merkez Bankası çalışanları gece yarılarına kadar kalıyor. Görünen o ki Nureddin Nebati tarafı ağır basmış.”

Mengü, Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın sahibi olduğu Sabah gazetesinde bazı köşe yazarlarına da dikkat çekti: “Sabah gazetesinin köşe yazarlarını okuyanlar Nebati’nin çok sert eleştirildiğini görecekler. Bunun altında ne var? İkiye bölünmüş durumda; Bir Şahap Kavcıoğlucular, bir Nureddin Nebaticiler.”