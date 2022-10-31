TTK, BOTAŞ ve SPK’da üst düzey isimler görevden alındı

Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere kamuda üst düzey atamalar yapıldı.

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TTK Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’deki patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamadan sonra, Sayıştay’ın 2019’da madenle ilgili uyarıda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hükümet, yeterli tedbirlerin alınmadığı iddialarını reddederken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa patlamayı ‘kader’e bağlamıştı.

Dört gün önce, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcıları, işletme müdürü, personel müdürü, işletme baş mühendisi ile kartiye, iş güvenliği, sondaj ve aspiratör sorumlusu olarak görev yapan mühendisler dahil 24 kişi soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre de, TTK yönetim kurulu üyesi Muhammet Hüseyin Bilgiçoğlu görevden alınırken yerine Mete Saat atandı.

BOTAŞ ve SPK atamaları

Kararlar kapsamında BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Kaya görevden alınarak yerine Ali Serkan Erdoğan getirilirken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Mutalip Ünal ile SPK Üyesi Ali Akay görevden alındı. Ünal’ın yerine Enver Usca, Akay’ın yerineyse Bülent Murat Hahoğlu getirildi.

Diğer atamalar

Diğer atama kararlarına göre, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yönetim kurulu üyeliğine, Halil Yanık, Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) yönetim kurulu üyeliğine Mehmet Arabacı, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) yönetim kurulu üyeliğine Ali İbrahim Gül, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) yönetim kurulu üyeliğine Mustafa Pustu ve Milli Piyango yönetim kurulu başkanlığına Üzeyir Çakır atandı.

Devlet Hava Meydanları (DHMİ) yönetim kurulu üyesi ve genel müdür yardımcısı Mehmet Ateş ile TCDD yönetim kurulu üyesi ve genel müdür yardımcısı Bilal Tırnakçı görevden alınarak DHMİ yönetim kurulu ve genel müdür yardımcılığına Cengiz Paşaoğlu, TCDD yönetim kurulu üyeliği ve genel müdür yardımcılığına da Turgay Gökdemir getirildi.

SGK yönetim kurulu üyeliğine ise Celalettin Sıvacı atandı. Görevden alınan Eti Maden İşletmeleri yönetim kurulu üyesi Hasan Kaymak’ın yerine de Ahmet Yener getirildi.