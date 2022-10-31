Yıkım ekiplerinin girdiği Kemer Country’de yürütmeyi durdurma kararı

Demirören Holding’in Ziraat Bankası’ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık ipotek ettirdiği Göktürk Mahallesi’ndeki Kemer Country’ye polis eşliğinde yıkım ekibi geldi.

Yeşil alanlarının imara açılmasını karşı çıkan Kemerköy Sitesi sakinlerine polis müdahalesiyle birlikte kepçeler çalışmaya başlarken, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldi.

Fotoğraf: CHP Milletvekili Gökan Zeybek/Twitter

Eyüpsultan Kaymakamlığı, dün Kemer Country yönetimine yolladığı tebligatla 31 Ekim’de -davaları devam eden- Kemer Country’nin Site Yönetim Planı’nda özel spor alanı/ golf sahası olarak ortak kullanıma tahsis edilmiş olan alanlarına inşaat şirketinin gireceğini bildirmişti.

Bu sabah mahalleye gelen polis ekipleri, yapılaşmaya açılacak yeşil alanı çevreleyerek girişlere kapadı. Ardından kepçelerin de yıkım işlemlerine başladığı görüntülendi.

Bölge sakinleri sabah saatlerinde polisin Kemer Country’yi ablukaya alması sonrası mahkemeye ‘yürütmeyi durdurma‘ kararı için başvurmuştu. Bekleyişin sürmesine rağmen polis ablukası devam ederken, mahkemeden ‘yürütmeyi durdurma’ kararı geldi ve iş makinelerinin çalışması durduruldu.

Yürütmeyi durdurma kararını aldırdık!



Mücadele her zaman kazanır! pic.twitter.com/oTcYXvNCDD — Gökan ZEYBEK (@gokanzeybekCHP) October 31, 2022

Ne olmuştu?

Demirören Holding, kamu bankalarından çektiği yaklaşık 2 milyar dolarlık kredinin Ziraat Bankası’ndan aldığı bölümünü Doğan Holding’e ait medya grubunu satın almak için kullanmıştı.

Kredi, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in paylaşımlarıyla tekrar gündeme gelmişti. Peker, Demirören’in Ziraat Bankası’ndan çektiği kredinin geri ödenmediğini öne sürmüştü.

Demirören’in Ziraat Bankası’ndan aldığı krediyi geri ödeyip ödemediğiyse hâlâ bilinmiyor.

Holdingin, bu krediye karşılık Göktürk Kemer Country’deki golf sahalarının bulunduğu arazileri ipotek ettirdiği ortaya çıkmıştı. İpotekten kısa bir süre sonra 4 Eylül 2018’de araziler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açıldı. Bakanlığın hazırladığı imar planlarıyla alana ortalama 200 metrekare büyüklüğünde 306 konut yapılması sağlanmıştı. Konut yapılması planlanan bölüm yaklaşık 26 futbol sahasına denk geliyordu.

Bölge halkının açtığı dava sonucu mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almış, ardından da araziler Ziraat Bankası’na devredilmişti. Fakat bankaya devredilen bu arazi, yine Demirören Holding’e kiralanmıştı.

Daha sonra bölge deprem kanunu kapsamında belirlenen riskli alanlara karşılık yeni yerleşim alanları olarak kabul edilen ‘rezerv yapı alanı’ kapsamına alınmıştı. Böylelikle de alanda imar planı yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin elinden alınarak bakanlığa aktarılmıştı. Bölge halkı hem bakanlığa itiraz etmiş hem de kararın iptali istemiyle dava açmıştı.

Hukuki süreç devam ederken Ziraat Bankası’nda olan söz konusu araziler Emlak Konut’a geçti. Ziraat Bankası söz konusu parseller için Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’yla işbirliğine gitmişti.

Bunun üzerine şirket yetkilileri araziye görevli koydu. Bölge sakinleriyse ayrı ayrı tapu iptali ve tescil davası açarak arazideki uygulamaların tedbiren önlenmesini istedi. Bölge sakinlerinden birinin açtığı davada mahkeme, davacının haklarının derhal korunması gerektiğine karar vermiş, parsele bölge sakinlerinin girişiyle yürüyüşünün engellenmesi, parselin çevresinin dikenli telle çevrilmesi ve güvenlik personeliyle parsele girişin engellenmesi dahil her türlü tasarrufu tedbiren durdurmuştu.

Söz konusu alanla ilgili olarak imar planı ve rezerv alanı ilanın iptali istemiyle idare mahkemesinde de 50’den fazla dava açılmış durumda.