Akşam Postası / 3 Mart 2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | İkinci tur müzakereler başlıyor: Talepler ne?

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgali sekizinci gününde.

Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.

Benzin ve motorine zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 53 kuruş, motorine 1 lira 33 kuruş zam geldi.

TÜİK’in ‘belalısı’ ENAG’a göre şubatta enflasyon yüzde 123,8

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), şubatta tüketici fiyatlarının yüzde 5,44 arttığını, 12 aylık artış oranınsa yüzde 123,8’i bulduğunu kaydetti.

Adli kontrolle serbest bırakılan adam, hakkında şikayetçi olan kadını öldürdü

Fotoğraf: Diken

İstanbul’da yabancı uyruklu kişi, ilişkisi olduğu belirtilen kadını boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

‘Bizim aile 50 kişiyi götürür, listem hazır’ diyen Sevda Noyan’ın dosyası uzlaştırmada

Ülke TV’de Esra Elönü’nün ‘Arafta Sorular’ programındaki sözleri nedeniyle yargılanan yazar Sevda Noyan’ın davasında mahkeme dosyayı uzlaştırma bürosuna yolladı. Noyan’la aynı sitede yaşayan üç kişi uzlaşırsa dava düşecek.

Soylu duyurdu: Müzik yasağının kaldırılması değerlendirilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”Saat 24:00’ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin Kültür Bakanlığı’mız ve Sağlık Bakanlığı’mızla konuyu değerlendireceğiz” dedi.

Acıbadem’de ruhsatsız tarikat yurdu: ‘Cemaatle gönül bağımı kim sorgulayabilir?’

Daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının yönetiminde bulunduğu TÜRGEV’in ve Nakşibendi Tarikatı’na bağlı Erenköy Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın yurt açtığı Üsküdar Acıbadem Mahallesi’nde ismi hiç duyulmayan bir dernek tarafından ücretsiz iki öğrenci yurdu daha açıldı.

Fazıl Say, Nazım Hikmet şiiriyle ‘Zeytinime Dokunma’ dedi

Tarkan’dan sonra piyanist Fazıl Say da ‘Zeytinime Dokunma’ dedi.

TTB: Tedbirlerin kaldırılması, daha fazla hastalık ve ölümün habercisi

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, pandemi önlemlerinin kaldırılmasına yönelik son kararların, daha fazla hastalık ve ölümün habercisi olduğunu söyledi.

Merkez Bankası rezervleri düştü: Swap hariç net rezerv eksi 42,9 milyar dolarda

Merkez Bankası (MB) rezervleri 25 Şubat haftasında geriledi.

Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

Fotoğraf: Twitter

Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.