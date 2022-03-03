Akşam Postası / 3 Mart 2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | İkinci tur müzakereler başlıyor: Talepler ne?
Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgali sekizinci gününde.
Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.
Benzin ve motorine zam
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 53 kuruş, motorine 1 lira 33 kuruş zam geldi.
TÜİK’in ‘belalısı’ ENAG’a göre şubatta enflasyon yüzde 123,8
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), şubatta tüketici fiyatlarının yüzde 5,44 arttığını, 12 aylık artış oranınsa yüzde 123,8’i bulduğunu kaydetti.
TÜİK’e göre şubatta enflasyon yüzde 54,44
Erdoğan vekillere ekonomiden yakınmış: Yaptıklarımızı sahada satmıyoruz
KDV indirimi kar etmedi: Gıda enflasyonu yıllık yüzde 65’e ulaştı
İYİ Partili Usta’ya göre iktidar enflasyon için ‘bahaneyi’ buldu
Türkiye Halciler Federasyonu: Sebze ve meyve fiyatlarındaki yükseliş sürecek
Buğday fiyatları 14 yılın zirvesinde
Yağ krizi kapıda: Rusya, Türk gemilerini bekletiyor
Martta kira zammı en fazla yüzde 26
Adli kontrolle serbest bırakılan adam, hakkında şikayetçi olan kadını öldürdü
İstanbul’da yabancı uyruklu kişi, ilişkisi olduğu belirtilen kadını boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.
Ortaköy’de otelin yedinci katından ‘düşen’ kadın ağır yaralandı, yanındaki erkek gözaltına alındı
Şubatta 23 kadın öldürüldü, 21 kadınsa şüpheli şekilde öldü
‘Bizim aile 50 kişiyi götürür, listem hazır’ diyen Sevda Noyan’ın dosyası uzlaştırmada
Ülke TV’de Esra Elönü’nün ‘Arafta Sorular’ programındaki sözleri nedeniyle yargılanan yazar Sevda Noyan’ın davasında mahkeme dosyayı uzlaştırma bürosuna yolladı. Noyan’la aynı sitede yaşayan üç kişi uzlaşırsa dava düşecek.
Soylu duyurdu: Müzik yasağının kaldırılması değerlendirilecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”Saat 24:00’ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin Kültür Bakanlığı’mız ve Sağlık Bakanlığı’mızla konuyu değerlendireceğiz” dedi.
Acıbadem’de ruhsatsız tarikat yurdu: ‘Cemaatle gönül bağımı kim sorgulayabilir?’
Daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının yönetiminde bulunduğu TÜRGEV’in ve Nakşibendi Tarikatı’na bağlı Erenköy Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın yurt açtığı Üsküdar Acıbadem Mahallesi’nde ismi hiç duyulmayan bir dernek tarafından ücretsiz iki öğrenci yurdu daha açıldı.
Fazıl Say, Nazım Hikmet şiiriyle ‘Zeytinime Dokunma’ dedi
Tarkan’dan sonra piyanist Fazıl Say da ‘Zeytinime Dokunma’ dedi.
TTB: Tedbirlerin kaldırılması, daha fazla hastalık ve ölümün habercisi
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, pandemi önlemlerinin kaldırılmasına yönelik son kararların, daha fazla hastalık ve ölümün habercisi olduğunu söyledi.
CHP’ye göre kapalı alanda maske devam etmeli
TFF, HES kodu uygulamasına son verdi
Merkez Bankası rezervleri düştü: Swap hariç net rezerv eksi 42,9 milyar dolarda
Merkez Bankası (MB) rezervleri 25 Şubat haftasında geriledi.
Vatandaşın döviz hesabı arttı, şirketler yine satışta
Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti
Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.