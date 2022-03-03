CHP’ye göre kapalı alanda maske devam etmeli

CHP Covid-19 Danışma Kurulu, salgın kontrol altına alınana kadar, vatandaşlara kapalı ortamlarda maske takmayı sürdürmelerini önerdi. Kurul, hastaneye yatış ve ölümler artabilir diye uyardı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tedbirlerinde kapalı alanda zorunlu maske ve HES kodu uygulamasının kaldırılmasını içeren gevşemeleri dün duyurmuştu.

CHP’nin pandemiyle ilgili danışma kurulunun yazılı açıklamasında, henüz salgının Türkiye’de kontrol altına alınmadığı, günlük ortalama vaka sayısının 50 binin, ölüm sayısınınsa 200’ün üstünde olduğu hatırlatıldı.

Bazı halk sağlığı önlemlerinin kaldırılmasının, salgının kontrol altına alınmasını geciktirebileceği belirtilen açıklamada, bunun özellikle risk grubundaki vatandaşlar için hastaneye yatış, yoğun bakım ve ölümü artırabileceğine dikkat çekildi.

‘Kapalı alanlarda maske takmaya devam edilmeli’

Açık havada, fiziksel mesafenin korunduğu koşullarda maske takılmasına zaten gerek olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ancak fiziksel mesafenin korunamadığı koşullarda salgın kontrol altına alınana dek yurttaşlarımıza kendilerini ve sevdiklerini korumak için maske takmaya devam etmelerini öneriyoruz. Kapalı ortamlarda havalandırmanın yeterli olduğuna ilişkin nesnel bir ölçütü uygulamaya koymak ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda olanaklı görünmemektedir. Üstelik havalandırmanın yeterli olması kapalı ortamlarda bulaşı tamamen önlemek için yeterli değildir. Bu nedenle salgın kontrol altına alınana dek yurttaşlarımıza kendilerini ve sevdiklerini korumak için kapalı ortamlarda maske takmaya devam etmelerini öneriyoruz.

‘Salgının kontrol altına alınması gecikebilir’

Aktif vaka sayısının çok yüksek olduğu bu dönemde HES kodu uygulamasının kaldırılmasını doğru bulmuyoruz. PCR testi pozitif olduğu dönemde vakaların kamuya açık mekanlara serbestçe girebilmesine izin verilmesi hastalığın bulaşı açısından önemli bir risk etmenidir. Hastalık belirtisi göstermeyenlerden rutin olarak PCR testi istenmeyebilir ancak Covid-19 hastalığının bulaşının kontrol altına alınabilmesi için yakın temaslılar ve risk grupları hızlı antijen testi ile taranmalıdır, aksi halde salgının kontrol altına alınması gecikebilir.”

Okullarla ilgili düzenleme yapılırken yalnızca öğrencinin değil, eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin birlikte yaşadığı ailelerdeki risk gruplarının sağlığının da gözetilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, bu bağlamda sınıflarda vaka çıkması halinde, hızlı antijen testleriyle temaslıların taranmasının uygun olacağı kaydedildi.

‘Canlı müzik yasağının izahı yok’

Alışveriş merkezleri ve restoran gibi fiziksel mesafenin çoğu zaman uygun olmadığı yerlerde dahi maske zorunluluğu kaldırılmışken, uygun koltuk dağılımıyla mesafe güvenliğinin sağlanabileceği tiyatro ve sinemalar için maske zorunluluğunun devam ediyor olmasının makul bir gerekçeyle açıklanamayacağı kaydedilen açıklamada, benzer biçimde, hemen her önlemin iptal edildiği bir ortamda Covid-19 salgını önlemleriyle hiçbir ilgisi olmayan canlı müzik yasağının devamının izahının olmadığı belirtildi.