‘Bizim aile 50 kişiyi götürür, listem hazır’ diyen Sevda Noyan’ın dosyası uzlaştırmada

CANAN COŞKUN

Ülke TV’de Esra Elönü’nün ‘Arafta Sorular’ programındaki sözleri nedeniyle yargılanan yazar Sevda Noyan’ın davasında mahkeme dosyayı uzlaştırma bürosuna yolladı. Noyan’la aynı sitede yaşayan üç kişi uzlaşırsa dava düşecek.

Noyan, 3 Mayıs 2020’deki programda şöyle demişti: “15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür. Biz bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede böyle üç-beş var, benim listem hazır.”

Bunun üzerine Noyan hakkında Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçundan başlatılan soruşturma, yetkisizlik kararıyla İstanbul başsavcılığına gönderilmişti.

İstanbul 45’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit‘ suçlamasıyla üç yıldan altı yıla kadar hapsi talep edilen Noyan katılmadı. Onu avukatı temsil etti.

Hâkim, duruşmanın başında Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Noyan’la aynı sitede yaşayan ve ondan şikâyetçi olduğu belirtilen kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için yazı yazıldığını ve buna cevap verildiğini duyurdu.

Hâkimin aktardığına göre sitenin yöneticisi, bu kişilerin mağdur olmadığını ve Noyan’dan şikâyetçi olmadığını söyledi.

Bunun üzerine hâkim, Noyan’ın avukatına müvekkili için ‘zincirleme şekilde tehdit‘ suçundan ek savunma hakkı verdiğini söyledi. Avukatı da “Müvekkilimin suç teşkil ettiği iddia edilen eylemleri tehdit suçunun unsurlarını oluşturmuyor. Bu sözler herhangi birisine yönelik değildir. Bu nedenle müvekkilimin beraatını talep ediyorum” dedi.

Uzlaşırlarsa dava düşecek

Mahkeme de dava dosyasını uzlaştırma bürosuna yollayarak, Noyan’la aynı sitede yaşayan üç kişinin uzlaştırma işlemlerinin yapılmasını istedi. Bir sonraki duruşmanınsa 17 Mayıs’ta görülmesine hükmedildi. Bu duruşmaya kadar Noyan’la aynı sitede yaşayan üç kişi uzlaşırsa dava düşecek.