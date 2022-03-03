Benzin ve motorine zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 53 kuruş, motorine 1 lira 33 kuruş zam geldi.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) aktardığına göre Ankara’da ortalama 17,55 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 17,46 liradan 17,99 liraya, İzmir’de 17,58 liradan 18,11 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara’da ortalama 17,68 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,01 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 17,60 liradan 18,93 liraya, İzmir’de 17,69 liradan 19,02 liraya çıkacak.