KDV indirimi kar etmedi: Gıda enflasyonu yıllık yüzde 65’e ulaştı

Temel gıda ürünlerine gelen KDV indirimine rağmen gıda enflasyonu şubatta yine arttı.

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Gıda fiyatlarındaki artışın yol açtığı tepkiler sonrası AKP hükümeti temel gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e çekmek zorunda kalmıştı.

Ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre gıda enflasyonu şubat ayında yine yüzde 8,41 arttı.

Böylece şubatta yıllık gıda enflasyonu yüzde 64,47’ye ulaştı.

Gıda aynı zamanda aylık enflasyonu en yüksek ana grup oldu.

Fiyatı şubatta en çok artan maddeler arasında gıda ürünleri öne çıktı.

Şubatta karnabaharın fiyatı yüzde 88,51, kabağın fiyatı yüzde 79,11, domatesin fiyatıysa yüzde 53,51 arttı.

Takip eden ürünler maydanoz, kıvırcık, dolmalık biber, salatalık, ıspanak, nane, sivri biber, beyaz lahana, nar, patlıcan, muz ve limon.

Ekonomistler, şubat ortasından itibaren yürürlüğe giren KDV indirimlerinin iki ayda yıllık enflasyona 150 baz puan düşürücü etki yapacağını tahmin ediyordu.

TÜİK bugün yıllık resmi enflasyonun yüzde 54,44’e ulaştığını duyurmuştu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise şubatta enflasyonun aylık yüzde 5,44 arttığını yıllıksa yüzde 123,8’i gördüğünü kaydetmişti.