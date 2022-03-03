Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | BM: 1 milyon kişi Ukrayna’dan komşu ülkelere kaçtı

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgali sekizinci gününde.

Rusya’nın devam eden saldırılarına rağmen başkent Kiev’de hükümet henüz devrilmedi ama onlarca kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı ve 1 milyona yakın kişinin Ukrayna’dan kaçtığı bildirildi.

Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.

3 Mart

10:07 Rusya’nın saldırılarının devam ettiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sirenler çalıyor.

9:16 Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) Başkanı Filippo Grandi, Rusya’nın işgali sonrasında bir hafta içinde bir milyon kişinin Ukrayna’dan kaçtığını söyledi.

Grandi Twitter’da şunları yazdı: “Sadece yedi gün içinde Ukrayna’dan bir milyon sığınmacı komşu ülkelere göç etmesine tanık olduk. Ukrayna’da kalan milyonlarca insan için ise hayat kurtarıcı insani yardımın sağlanabilmesi adına silahların susma zamanı geldi.”

2:24 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

1:34 Rusya’nın saldırısı altındaki Ukrayna’nın Karadeniz kıyısında bulunan liman kenti Odessa’da siren sesleri duyulmaya başladı.

BM: En az 227 sivil öldü

00:54 Birleşmiş Milletler (BM), Rusya’nın saldırı başlattığı Ukrayna’da 227 sivilin hayatını kaybettiğini, 525 sivilin yaralandığını, gerçek rakamınsa çok daha yüksek olduğuna inanıldığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Ofisi’nin yazılı açıklamasında, Ukrayna’ya saldırının başladığı 24 Şubat saat 04:00’ten 1 Mart gece yarısı 12:00’ye kadarki süredeki sivil zayiata ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, savaşta 31 erkek, 25 kadın, altı erkek çocuk, üç kız çocuk, altı çocuk ve cinsiyeti henüz bilinmeyen 156 yetişkin olmak üzere toplam 227 sivil hayatını kaybetti, 525 sivil de yaralandı.

Açıklamada şöyle dendi: “Bu kayıpların çoğu, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden gelen bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanımından kaynaklandı. OHCHR, gerçek rakamların hayli yüksek olduğuna inanıyor.”

Öte yandan, Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhaparova, akşam saatlerinde BM İnsan Hakları Konseyi’ndeki konuşmasında, toplam 16’sı çocuk olmak üzere 352 Ukraynalı sivilin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Dzhaparova, “Altı gündür süren Rus işgali sırasında Ukrayna’da binlerce kişi yaralandı” demişti.