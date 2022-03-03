Et, tavuk ve balık yemeye gücü yetmeyenler: Türkiye zirvede

Halkın yüzde 37’sinin etli yemek, tavuk veya balık yemeye gücünün yetmediği Türkiye, bu veriyle Avrupa birincisi.

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Türkiye’de ardı ardına gelen zamlar, yüzde 50’yi aşan resmi enflasyon ve Türk lirasının değer kaybetmesi hayatı derinden etkilerken Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) Türkiye’de asgari ücretin satın alma gücünü yeniden hesaplama kararı aldı.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre Eurostat’ın ‘doğru dürüst yemek’ başlığıyla duyurduğu 2020 yılı verileri ‘iki günde bir etli yemek, tavuk, balık veya muadili vejetaryen yemek yemeye maddi imkânı olmayanları’ gösteriyor.

Buna göre 36 Avrupa ülkesi içinde ilk sırada Türkiye var. Avrupa Birliği (AB) ortalaması ise yüzde 8,6.

Türkiye’yi Balkanlar ülkeleri takip ediyor: Kuzey Makedonya yüzde 36,8; Arnavutluk yüzde 34,3 ve Bulgaristan yüzde 25,9. Bu ülkelerinin ardından oran yüzde 15’e düşüyor.

Görseller: Euronews Türkçe

Almanya beşinci sırada

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da ‘iki günde bir etli yemek, tavuk veya balık yemeye gücü yetmeyenler’in oranı yüzde 15,1. Almanya bu sayıyla listede beşinci sırada yer alıyor.

Bu oranın en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 1,1’le Kıbrıs, yüzde 1,5’le İrlanda ve yüzde 1,8’le İsviçre.

Oran diğer bazı ülkelerde ise şöyle: Yunanistan yüzde 12,4; İtalya yüzde 9,9, AB ortalaması yüzde 8,6; İspanya yüzde 5,4; İngiltere yüzde 4,8 ve Hollanda yüzde 2.

Türkiye’de yoksullarda yüzde 63

‘İki günde bir etli yemek, tavuk veya balık yemeye gücü yetmeyenler’in oranı yoksulluk riskinde yaşayanlarda daha da yukarı çıkıyor. Bu alanda ilk sırada yüzde 68’le Arnavutluk bulunurken Kuzey Makedonya yüzde 63’le ikinci. Türkiye yine yüzde 63’le üçüncü sırada yer alıyor. AB ortalaması yüzde 22’de kaldı.

Bu alanda en düşük oran ise yüze 4’le Kıbrıs ve İrlanda’da. Bu oran Yunanistan’da yüzde 46, Almanya’da yüzde 31 ve Fransa’da yüzde 20.

Yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinde Türkiye 6’ncı sırada

Öte yandan, Türkiye’de sosyal yardım alan hane sayısı son bir yılda ikiye katlandı. Cumhurbaşkanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2019 yılında 3,28 milyon kişi sosyal yardımlardan faydalanırken, bu sayı 2020’de 6,63 milyona yükseldi. AB İstatistik Ofisi’nin verilerine göre de 2015-2019 arasını kapsayan dört yıllık süreçte Avrupa’da yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin en fazla arttığı ülke Türkiye oldu. Yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinde Türkiye yüzde 33 ile 6’ncı sırada yer alıyor.