Ortaköy’de otelin yedinci katından ‘düşen’ kadın ağır yaralandı, yanındaki erkek gözaltına alındı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde Ortaköy’deki bir otelin yedinci katından düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
İsmi öğrenilemeyen kadın, Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokağı’ndaki bir otelin yedinci katından zemine düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri ekipleri bölgeyi inceledi.
Olay sırasında kadınla birlikte aynı odada olduğu iddia edilen bir erkek gözaltına alındı.