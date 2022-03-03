Türkiye Halciler Federasyonu: Sebze ve meyve fiyatlarındaki yükseliş sürecek

Türkiye Halciler Federasyonu (Türkhal) başkan yardımcısı Sedat Recep Toktürk, sebze ve meyve fiyatlarındaki yükselişin mart ile nisan ayında da devam edeceğini söyledi.

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Gıda fiyatlarındaki artışa tepkiler sonrası AKP hükümeti temel gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e çekmek zorunda kalmıştı.

Ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre gıda enflasyonu şubat ayında yine yüzde 8,41 arttı.

Artış bu noktada da kalmayacak.

Bloomberg HT’ye konuşan Toktürk, kış koşullarının devam ettiğini, sera üretiminin etkisinin yanında girdi maliyetlerinin de fiyatlardaki yükselişe sebep olduğunu belirtti.

Toktürk, nisan ayında da benzer bir tablo görülebileceğini söyledi: “Bir önceki ayın devamı olarak kabul etmemiz lazım kış üretim koşulları devam ediyor. Bu dönemde özellikle sebzeler seralardan geliyor. Fiyatlardaki yükselişin en fazla görüldüğü nokta sera ürünleri. Sera üretimi uzun süredir çok düşük gidiyordu. İklim koşullarının yanında üretim, girdi maliyetleri çok fazla. Mart hatta nisana kadar devam edecek bir durum bu. Son birkaç aydır benzersiz bir fiyat artışı var. Fiyat yükseldiğinden ziyade doğru fiyatın oluşması önemli. Bunun oluşması için de üretim ayağının verimli olması lazım. İki aydır ciddi sorun var. Sera ürünlerinin üretildiği yerler belli. Talep fazla olunca üretim de kısıtlı olunca fiyatların düşmesi söz konusu olmaz.”