İYİ Partili Usta’ya göre iktidar enflasyon için ‘bahaneyi’ buldu

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında enflasyon verilerini değerlendiren İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, ENAG verilerine göre Türkiye’nin Venezuela’yla birlikte üç haneli enflasyona ulaşan ikinci ülke olduğunu belirtti.

Usta, “Türkiye, 28 yıl aradan sonra tekrar üç haneli enflasyonla karşılaştı” dedi.

Fotoğraf: Twitter/Erhan Usta

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyatlarının şubatta aylık yüzde 4,81, yıllık yüzde 54,44 arttığını bildirdi.

Bağımsız sosyal bilimcilerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise şubatta tüketici fiyatlarının yüzde 5,44 arttığını, 12 aylık artış oranınsa yüzde 123,8’i bulduğunu kaydetmişti.

Enflasyon verilerini TBMM’de düzenlediği basın toplantısında değerlendiren Usta, Türkiye’nin Avrupa’da yıllık bazda görülen enflasyonu aylık bazda yaşadığını söyledi.

Enflasyon verilerindeki yükselişin AKP iktidarının politikalarının bir sonucu olduğunu belirten Usta, “Ya enflasyonu aşağıya çekeceksiniz ya da politika faizini yukarıya çıkartacaksınız. Bunun başka bir çözümü yok” dedi.

AKP’yi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘iktidarı bir ağlama makamı olarak görmekle’ suçlayan Usta, çözüm üretilememesi halinde ‘çekip gitmeye’ çağırdı.

Usta, şöyle devam etti: “Türkiye, 28 yıl aradan sonra tekrar üç haneli enflasyonla karşılaştı. Dünyada enflasyonu üç haneli olan bir tane ülke var, o da Venezuela; şu anda hiçbir ödeme kabiliyeti olmayan, yani bir anlamda dünyaya borcunu ödeyemeyen bir ülke maalesef. Türkiye’nin ligi burası oldu, üç haneli enflasyon… TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre yıllık enflasyon TÜFE’de yüzde 54,4, ÜFE’de ise yüzde 105,1. TÜİK’in yüzde 54,4 bulduğu TÜFE rakamını, bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu, bağımsız akademisyenler yüzde 123,8 buluyor. Baskılanmış rakam dahi dünyada bizi şampiyonluğa doğru götüren bir rakam.

Hani şu ‘Bitti, öldü’ dedikleri Avrupa ortalamasının, yıllık ortalamasının rakamını biz aylık yakalıyoruz. Almanya şöyle kötü, Fransa böyle kötü bilmem ne şeklinde birtakım değerlendirmeler yapıyor… Avrupa’nın yıllık bazda yaşadığı enflasyonu biz aylık bazda yaşıyoruz. Japonya’nın yıllık bazda yaşadığı enflasyonun 10 katını aylık bazda yaşıyoruz.

Hep şunu söylüyorlar, ‘Gelişmekte olan ülkelerde de reel faizler negatif’ diye birtakım değerlendirmeler yapılıyor. Bizde yüzde 35-36 civarında olan negatif reel faiz gelişmekte olan kimi ülkelerde veya ortalaması olarak aldığımızda yüzde 2’dir. Bunu bir ülkenin sürdürmesi mümkün değil… Ya enflasyonu aşağıya çekeceksiniz ya da politika faizini yukarıya çıkartacaksınız. Bunun başka bir çözümü yok.

Erdoğan ve takımı iktidarı bir ağlama makamı olarak görüyor. İktidar ağlama mazeret bulma makamı değil, ülkeyi yönetme makamıdır. Herkes sorunla karşılaşıyor, sorunlar yönetiliyor. Ama bunlar sürekli mazeret buluyorlar. Bundan sonra olacakları göreceksiniz. Hep bir ağızdan ‘Ukrayna Rusya savaşı çıktı, Türkiye bundan dolayı olumsuz etkilendi’ diyecekler.”