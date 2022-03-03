Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

‘Ezel’, ‘Kolpaçino’ gibi projelerde rol alan usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, Şişli’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Elmalıpınar, 51 yaşındaydı.

İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandı. Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu’nda başlayan oyuncu ilk olarak ‘Çiçek Taksi’ dizisi çıkmıştı.

Elmalıpınar, 2007 yılında yayınlanan ‘Kutsal Damacana’ filminde ufak bir rol almasına rağmen gösterdiği performansla akıllarda kalmayı başardı. Elmalıpınar daha sonra 2009 yılında ‘Kolpaçino’ filmindeki kabadayı karakteriyle de hafızalara kazındı.