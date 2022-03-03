Kılıçdaroğlu ‘yerel oligarklar’a seslendi: Kaçırdığınız paraları geri getireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘yerel oligarklar’ olarak adlandırdığı iktidara yakın ‘5’li çete’ye seslendi: “Kaçırdığınız paraları geri getireceğiz.”

Kılıçdaroğlu iktidara yakın Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Holding, Kolin Holding ve Makyol Holding’i ‘5’li çete’ olarak adlandırıyor.

CHP lideri, akşam saatlerinde Twitter hesabından “Kuruşu kuruşuna saydım beş para etmiyorlar. Saat 21.00’de birlikte bakalım bir ibret tablosuna” diye yazarak paylaşacağı videoyu izlemeye çağırmıştı.

Kılıçdaroğlu, videoda şunları kaydetti: “Biliyorum, mutfaklarınız yangın yeri, korkunç bir soygun var. Elektrik faturalarınızın mücadelesini verirken getirdiler akaryakıt zamlarını. Artık belli ki gasp etmeye çalıştıkları iki lokma ekmeğiniz için dövüşeceğiz, kavga edeceğiz. Sizin nasibiniz uğruna. Etmek zorundayız. Saraylılar tatlı peşinde, sizin ise tuzunuz yok.

Sevgili halkım siz de biz de biliyoruz ki bu mücadeleden millet galip çıkacak. Saraydaki şahsa seslendim elektrikte KDV’yi sıfırla. Tık yok, ses yok. O zaman ben de şahsi protestoma devam edeceğim. Günaşırı yağdırdıkları akaryakıt zamları da ağır bir zulme dönüştü artık. Anlatıyorlar ya ‘Dünyada şöyle oldu, böyle oldu’ diye. Bunun asıl nedeni TL’nin değerinin pul edilmesidir.

Sevgili halkım, bir dilim kuru ekmek kavganızı birlikte vermezsek, 5’li çeteler bizi soymaya devam edecek. Hem bu kuru ekmek paranızla da yandaş medyayı, trollerini, teşkilatlarını finanse edecekler. Hatırlarsanız, ‘İktidar olduğumuzda kuruş ödemem demiştim’ yapmak istedikleri o ‘Talan İstanbul’ kanalına.

‘Putin’in oligarklarının kopyalarısınız’

Finansal akbabaları da uyarmıştım. Çetelerini korumak için ne demişti şahsım: ‘Söke söke o paraları sizden alırlar’ demişti.

Ama buradan 5’li çeteye de bir çift lafım olsun. Siz Putin’in oligarkları için kurduğu sistemin, Türkiye’deki kopyalarısınız. Saraydaki şahıs Putin’den ne öğrendiyse sizinle de onu uygulamak istiyor. Gitttiniz İngiltere’de mahalleler satın aldınız, villalar satın aldınız. Bankalar kurdunuz, paralarınızı oralara taşıyorsunuz, taşımaya da devam ediyorsunuz. Oralarda paranızın güvende olacağını mı zannediyorsunuz?

Bakın Putin’in oligarklarına, ne oldu? Rusya’dan kaçırdıkları paraları söke söke alıyorlar. Bütün mal varlıklarına parayı kaçırdıkları ülkeler el koydu. Batı, bunun için özel birim kurdu. Teker teker alıyorlar. Aslında kimin parası? O Rus halkının parası sevgili halkım. Ey yerel oligarklar size mi yedirecekler sanıyorsunuz. Halkın parasını çaldınız. Çaldığınız parayı da Batılı ‘Nasıl yeriz’ diye tetikte bekliyor.

Size de huzur yok. Size de uyku yok. İbreti alem olacaksınız siz de. Sizi harambaşları sizi. Ama benim derdim siz de değilsiniz aslında. Benim derdim kaçırdığınız bu halkın parasıdır. O parayı ait olduğu topraklara yani bu güzel ülkemize geri kazandıracağız. Sizi gözünüzün yaşına bakan namertttir!”