Adli kontrolle serbest bırakılan adam, hakkında şikayetçi olan kadını öldürdü

İstanbul’da yabancı uyruklu kişi, ilişkisi olduğu belirtilen kadını boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

AA’nın aktardığına göre Ümraniye Site Mahallesi’ndeki adrese gelen Türkmenistan uyruklu A.U. (37), ilişkisi olduğu belirtilen Kırgızistan uyruklu Aıdınah A.’yı (41) boğazından bıçakladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Aıdınah A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan ve kurye olarak çalıştığı öğrenilen A.U.’nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış

Öte yandan, Aıdınah A.’nın 24 Şubat’ta kendisine şiddet uyguladığını belirterek şikayetçi olduğu A.U.’nun gözaltına alındığı, ardından ‘basit yaralama’ suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.