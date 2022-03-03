Erdoğan vekillere ekonomiden yakınmış: Yaptıklarımızı sahada satmıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ekonomide göstergelerin hemen hepsinin kötüye gitmesiyle artan eleştiriler karşısında AKP’li milletvekillerine “Yaptıklarımızı sahada gerektiği kadar satmıyoruz, halka anlatmıyoruz” diye yakındığı belirtildi.

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Son birkaç yılda ekonomi yönetimini pek çok kez değiştiren Erdoğan’ın Çin’den feyz aldığı yeni ekonomi modeli uygulanmaya başladığından beri Türk Lirası yüzde 50’ye yakın değer kaybederken, resmi enflasyon yüzde 50’nin üstüne çıktı.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre Erdoğan dün 50 kadar milletvekiliyle parti genel merkezinde bir araya gelip önerileri topladı.

Buna göre Erdoğan’ın gündeminde ekonomi vardı. Cumhurbaşkanı Covid-19 salgını ve son olarak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle bütün dünyada ekonomide sorunlar yaşandığını ve bunun Türkiye’ye de yansımaları olduğunu söyledi.

Erdoğan toplantının açılışında şunları söyledi: “Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, içinden geçtiğimiz dönem göz önünde bulundurulduğunda, bugünden yarına çözülemiyor. Gerekli tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz. Bu tedbirler yeterli mi, değil ama şartlar düşünüldüğünde hepsi bir anda olmuyor.”

Milletvekillerinin ekonomiyle ilgili izlenim ve şikayetlerini not alan Erdoğan, ‘sorunların farkında olduklarını ama ekonomideki önlemlerin sahada iyi anlatılması gerektiğini’ söyledi.

Erdoğan’ın milletvekillerine şu uyarılarda bulunduğu belirtildi:

“Halkımız meselelerin çözümünün de bizde olduğunu biliyor, görüyor.

Sizler sürekli sahada olun ve vatandaşımıza 20 yıllık AK Parti iktidarının bu ülkeye kazandırdığı katma değeri anlatın.

Projelerimize, ortaya koyduğumuz vizyona sahip çıkın.

Tarımda üreticilere verdiğimiz destekleri, teşvikleri hatırlatın.

Bunlar bugün için yeterli bulunmayabilir ancak zaman zaman bunun gereğini yine biz yerine getireceğiz.

Bugüne kadar vatandaşımızı bu yük altında ezdirmemek için çok şey yaptık ama biz yaptıklarımızı sahada gerektiği kadar satmıyoruz, halka anlatmıyoruz.

Neyi, nasıl yaptığımızı anlatalım, anlatalım ki elimiz daha güçlü olsun.”