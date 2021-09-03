Akşam Postası / 3 Eylül 2021

TÜİK’in ‘belalısı’ ENAG verilerini paylaştı: Enflasyondaki artış yüzde 1,12 değil 4,06

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Bağımsız ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre enflasyon ağustosta yüzde 4,06. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise bu rakamı yüzde 1,12 olarak açıkladı.

Profesör: Artan ölüm sayısı varyantların daha saldırgan olduğunu gösteriyor

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, salgındaki vaka ve ölü sayısındaki orana dikkati çekerek, “Bu durum varyantların daha saldırgan olduğunu gösteriyor” dedi.

İstanbul’un aşı haritası: En yüksek Kadıköy, en düşük Sultanbeyli

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre aşılanma oranlarında yüzde 85 ile ilk sırayı Kadıköy alıyor, en düşük olduğu ilçe ise yüzde 61’le Sultanbeyli.

Erdoğan’dan İkizdere’ye: Ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp geliyorlar

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Rize’nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat’a karşı başlayan direniş hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya getiriyorlar. Siz bizim önümüzü kesemezsiniz” dedi.

Düzenleme şekilleniyor: Sosyal medya başkanlığı gündemde

AKP’nin ekim ayında Meclis’e sunmayı planladığı yeni sosyal medya düzenlemesinde görüşmeler sürüyor.

Sedat Peker: BAE, ‘Başka ülkeyi kötüleyen video çekme’ dedi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) memurların kendisine, “Başka bir ülkeyi kötüleyen videolar çekemezsiniz’ dediğini belirtti.

Reuters: Afganistan’da yeni hükümetin başında Molla Baradar olacak

Taliban’ın kurucularından, siyasi işler sorumlusu Molla Baradar’ın yakında açıklanacak yeni Afgan hükümetine liderlik edeceği belirtildi. Baradar, radikal İslamcı örgütün Doha’da bulunan siyasi kanadına liderlik ediyordu.

Golbol Kadın Milli Takımı paralimpik şampiyonu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD’yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.