Bahçeli: Seçim barajının yüzde 7’ye çekilmesi ‘MHP’yi kurtarma hamlesi’ değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Televizyon ekranlarındaki tartışma programlarında veya gazete köşelerinde seçim barajının yüzde 7’ye çekilmesini ‘MHP’yi kurtarma hamlesi’ olarak yorumlayan, bu çerçevede bulanık suda balık avlama seferine çıkan sözde uzman ve kiralık kalemler gafil olmaları bir yana vahim bir hesap hatası yapmışlardır” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Ağustos’ta, seçim barajıyla ilgili bir soru üzerine, “MHP’li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7’ye olumlu bakıyor” demişti. Bazı yazarlar bu açıklama sonrasında yüzde 5 konusunda uzlaşıldığını yazmıştı. O isimlerden Muharrem Sarıkaya Habertürk’teki köşesinde “AK Parti ve MHP yöneticilerinin aktardığına göre rakam bir daha revize edildi ve yüzde 5 olması konusunda uzlaşı sağlandı” diye yazmıştı.

Dün konuşan Bahçeli, AKP’yle ortak oldukları ‘cumhur ittifakı’nın kararının yüzde 7 olduğunu söylemişti.

MHP liderinin bugünkü açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, milli iradenin adil ve hakkaniyetli biçimde TBMM’ye yansımasının bize göre iki yolu bulunmaktadır.

*Birinci yol, seçim barajının indirilmesidir. İkinci yol ise siyasi partilerin kurumsal kimliklerini muhafaza ederek seçim ittifakı yapmalarının yasal içeriğe kavuşturulmasıdır.

*Yüzde 7 seçim barajı üzerinde kurulan yalan ve dedikodu çarkı ilk önce bu çarkı kuranları öğütecektir.

* Milliyetçi Hareket Partisi ve ‘cumhur ittifakı’nın vatan, millet ve demokrasi sevdasını hiçbir görevli provokatör, hiçbir ruhu ve iradesi hacizli siyasetçi ve sözde yazar-çizer takımı tahlil edemeyecek, bunu test etmeye deneyim ve donanımları yetmeyecektir.