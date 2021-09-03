KVKK’dan WhatsApp’a 1 milyon 950 bin TL para cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), WhatsApp’a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı için 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesti.

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Whatsapp’ın, veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11 Ocak tarihinde Rekabet Kurumu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı almıştı. Kurum Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatmış, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluğunun durdurulması gerektiğini açıklamıştı.

WhatsApp’ın Facebook grup şirketleriyle kullanıcı verilerinin paylaşılmasını içeren son güncellemesinin kabul edilmesi için kullanıcılara önce 8 Şubat olarak duyurduğu tarihi daha sonra 15 Mayıs’a ertelemişti. Onay vermeyen kullanıcıların WhatsApp uygulamasının özelliklerini kademeli olarak kullanamayacağı duyurulmuştu.

Rekabet Kurumu, güncellemesi Türkiye’de devreye girmeyeceğini duyurmuştu.

Güncellenecek…