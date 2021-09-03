BioNTech CEO’su Şahin’den 3’üncü doz açıklaması: Yüzde 95 koruma sağlıyor

BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, “Veriler üçüncü dozda yüzde 95, enfeksiyon kontrolünde yüzde 97 tam korumanın sağlandığını gösteriyor” dedi.

Covid-19 pandemisinin tüm dünyaya yayılmasının üzerinden bir buçuk sene geçti. Enfeksiyona karşı insanlığın elinde artık aşılar da var. Ancak yine de aşılama düzeyi beklenen oranda değil. Aşı şirketlerinin kar hedeflerini yükselttiği bir ortamda yoksul ülkelerin aşılamada geride kaldığı görülüyor. Birçok ülke ise 3’üncü doza başlamış durumda.

6. Avrupa İmmünoloji Kongresi’nde (ECI) konuşan Şahin, 3’üncü doz süreci ve varyantlara dair “Varyantların maliyet nötralizasyonunu düzenli olarak analiz ediyoruz. Delta varyantının lokalizasyonunun azaldığını gözlemledik ama yine de sorun yok” dedi.

Bu verileri ikinci dozun ardından iki ay geçecek şekilde elde ettiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti: “İkinci dozdan sonra antikor titresinde artan bir zaman aralığı olduğunu ve Delta varyantına karşı korumanın da antikor titrelerini düşürdüğünü görüyoruz. Yine de hastalığa karşı güçlü bir korumamız var. Ayrıca gördük ki bu henüz yayımlanmamış bir veridir, tam nötralizasyon, ikinci dozdan sonra daha yüksek antikor titreleri oluşturan ek üçüncü dozdan sonra sağlanır. Veriler 3’üncü dozda yüzde 95, enfeksiyon kontrolünde yüzde 97 tam korumanın sağlandığını gösteriyor.”