3’üncü doz BioNTech’te ilk veriler geldi

Alman BioNTech firması, Amerikalı ortağı Pfizer’la birlikte geliştirdiği corona virüsü aşısının 3’üncü dozuna dair ilk verileri ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) sundu. Şirketin yöneticisi Uğur Şahin, üçüncü dozun yüksek koruma sağladığını ifade etti.

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FDA, organ nakli yaptırmış, ve kanser veya başka sağlık sorunlarıyla bağlantılı bağışıklığı zayıflamış kişilerin, Covid-19’dan korunma için 3’üncü doz aşı yaptırmasını onaylamıştı.

Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantının 140’ı aşkın ülkeye yayılmasıyla 3’üncü doz tartışması da alevlenmişti. Dünya Sağlık Örgütü, 3’üncü doza yeterli veri olmadığı için ve yoksul ülkelerde yeterince aşı bulunmaması nedeniyle karşı çıkıyor. Dünya Bankası tarafından yüksek gelirli olarak sınıflandırılan ülkelerde şu ana kadar her 100 kişiye ortalama 101 doz aşı yapıldığı bildiriliyor. Gelir düzeyi en düşük 29 ülkede ise 100 kişiye 1,7 doz düşüyor.

Ancak aşı şirketleri 3’üncü doz konusunda kararlı.

DW Türkçe’nin haberine göre yeni verilerin alındığı BioNTech araştırması kapmasında ilk aşamada deneklere ikinci doz aşıdan altı ila dokuz ay sonra ‘tazeleme aşısı‘ olarak adlandırılan üçüncü doz aşı yapıldı. Üçüncü doz aşıyı olan kişiler hem orijinal corona virüse hem de Delta varyantına karşı iki doz aşı olanlara kıyasla ‘belirgin şekilde daha fazla nötr edici antikor‘ geliştirdi.

Uğur Şahin: “İlk veriler korumayı artırdığını gösteriyor”

BioNTech’in kurucu ve yöneticisi Uğur Şahin, “Virüsün en az bir adım önünde olmak için sürekli çalışıyoruz. Bu nedenle, dünyanın dört bir yanındaki insanların aşımıza erişimini artırmayı hedefliyoruz” dedi. Güçlendirici aşının daha önce aşılanmış kişilerde enfeksiyon ve hastalık oranlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini ve gelecek sezonda virüs varyantlarının yayılmasını daha iyi kontrol edebileceğini söyleyen Şahin, ilk verilerin aşının üçüncü dozunun orijinal virüse ve varyantlarına karşı ‘yüksek koruma sağlanabileceğini hata bunun da aşılabileceğini‘ gösterdiğini vurguladı.

FDA, geçen hafta bağışıklık sistemi zayıf kişilere üçüncü doz aşı yapılmasına onay vermişti. ABD’de şu ana kadar 330 milyonluk nüfusun yarısından fazlası iki doz aşı oldu. BioNTech/Pfizer aşısı ABD’de acil kullanım onayı almıştı.

BioNTech/Pfizer’in önümüzdeki haftalarda üçüncü doz aşının klinik deneylerinin ilk aşamasından elde edilen sonuçları Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) yanısıra diğer yetkili kuruluşlara da iletmesi bekleniyor.