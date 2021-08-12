Prof. Müftüoğlu, 3’üncü dozda BioNTech tercihinin nedenlerini anlattı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 3’üncü doz aşıda tercihini neden BioNTech’ten yana kullandığını anlattı.

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Sağlık Bakanlığı’nca Covid-19’a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla yürütülen aşılama çalışmalarında 1 Temmuz’dan itibaren iki doz aşısını olmuş 50 yaş ve üstündekiler ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşıları yapılmaya başlamıştı.

Uzmanlar Türkiye’de yaygın kullanılan Sinovac aşısının Delta varyantına karşı zayıf kaldığı, bu aşının uygulandığı 65 yaş üstü bireyler ve sağlık çalışanlarının acilen mRNA teknolojisi kullanan bir aşıyla üçüncü dozu vurulması gerektiğini söylüyor.

Ancak sosyal medyada özellikle de mRNA teknolojisini hedef alan kaynağı belirsiz aşı karşıtı haberlerin yayılması, bazı kişilerin aşı yaptırıp yaptırmamakta kararsız kalmasına neden oluyor.

Profesör Müftüoğlu ise “Şehir efsanelerine inanmadığımı kişisel olarak da göstermek istedim” diyerek, 3’üncü doz için neden bir mRNA aşısı tercih ettiğini bugün Hürriyet’teki köşesinde anlattı.

Müftüoğlu şunları kaydetti:

“Pek çok sağlıkçı gibi ben de başlangıçta o zamanlar elde bulunan aşıdan, yani Sinovac’tan faydalanarak COVID-19’a karşı bağışıklık kazandım. Geçtiğimiz pazartesi günü de İstinye Devlet Hastanesi’ne gidip 3. doz aşımı TERCİHİMİ BIONTECH’TEN YANA KULLANARAK yaptırdım. BioNTech’i tercih etmemin sebeplerine gelince…

1- BioNTech ile ilgili saçma sapan şehir efsanelerine inanmadığımı kişisel olarak da göstermek istedim.

2- Şu anda yaygın ve hâkim varyant olan Delta varyantına karşı mRNA aşılarının daha güvenli ve etkili olacağını düşündüm. Bilimsel veriler de bu bilgiyi doğruluyor.

3- BioNTech aşısı olanların sık sık ortaya attıkları ‘YAN ETKİLER’ meselesini de bizzat kendi üzerimde sınamak istedim. Emin olun bırakın ateşlenmeyi, kas eklem ağrılarından kıvranmayı, yorgun düşüp yorgan döşek yatmayı, aşı yerinde ağrı bile hissetmedim.”

Müftüoğlu, aşı sonrası süreci de şöyle anlattı: “Ne aspirin ne de başka bir kan sulandırıcı ya da ağrı kesici alma ihtiyacı duymadım. Kaslarım ağrımadı, ateşim çıkmadı, yorgunluğum olmadı.”

Türkiye genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz Covid-19 aşısı miktarı toplamda 80 milyonu geçerken, iki dozu vurularak tam aşılı olanların toplam nüfusa oranı ise henüz yüzde 38. Bu da yüzde 70 hedefinden hala oldukça uzak olunduğunu gösteriyor. 3’üncü doz oranı ise 6 milyona yaklaştı.