Diken

Yaramazlara biraz batar!

Aşılamada 80 milyon geçildi: İkinci dozda hedef hala uzak

Türkiye genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz Covid-19 aşısı miktarı toplamda 80 milyonu geçti.

Fotoğraf: Reuters

Haberi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu.


Sağlık Bakanlığının ‘covid19asi.saglik.gov.tr’ sitesinde yer alan anlık verilere göre, saat 14:55 itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 80 milyon 39 bin.

42 milyon 856 bin kişi ilk doz aşısını yaptırırken, 31 milyon 34 bin kişi iki doz vurulmuş durumda. 3’üncü doz oranı ise 6 milyona yaklaştı.

Uzmanlar toplumsal bağışıklığın oluşması için iki doz aşılamada en az yüzde 70 düzeyine ulaşılması gerektiğini belirtirken, Sağlık Bakanı Koca da bu yöndeki hedeflerini pek çok kez dile getirmişti.

Türkiye’de iki dozu vurularak tam aşılı olanların toplam nüfusa oranı ise henüz yüzde 38. Bu da hedefe hala oldukça uzak olunduğunu gösteriyor.

İstanbul’da 5 milyon 612 bin kişi tam aşılı duruma gelirken, Ankara’da ise 4 milyon 495 kişi iki doz aşısın vuruldu. İzmir’de ise tam aşılı kişi sayısı 2 milyon 93 bin.

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