Erdoğan’dan İkizdere’ye: Ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp geliyorlar

Rize’nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat’a karşı başlayan direniş hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya getiriyorlar. Siz bizim önümüzü kesemezsiniz” dedi.

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Rize’de ‘İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Ülkemizin altyapı projeleri bakımından en zor bölgesi olan Karadeniz’i adım adım hak ettiği eserlere, hizmetlere kavuşturuyoruz.

*Şimdi biz İkizdere’de lojistik tesislerini yapıyoruz. Bunlar çıkıyor Ankara’dan geliyor, bizim bu lojistik tesisin yapımını durdurmak için gayret sarf ediyorlar.

*Neymiş bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Bu tesisleri yapacağız. Bu yolları yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez.

*Şartlar ne olursa olsun ülkemizin demokratik ve ekonomik kalkınmasının hep yukarı yönlü olması için var gücümüzle çalıştık.

*Üretimde firmalarımız artık siparişlere yetişemiyor.

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkıldı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazandı.

Projede deniz dolgusu öngörülüyor. Bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç var.

Hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı direnişe geçti ancak jandarma engeliyle karşılaştı.

Cengiz İnşaat halkın direnişi üzerine topu bakanlığa atarak, “Hammaddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” dedi.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırıldı hem demir kapı çekildi. Ancak yöre halkı direnişi sürdürmekte kararlı.

Köylüleri ikna için ilçeye giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.