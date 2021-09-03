Diken

Yaramazlara biraz batar!

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası: Türkiye, İspanya’yı 3-1 yendi

2021 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye, C Grubu’ndaki ikinci maçında İspanya’yı 3-1 yendi.

Fotoğraf: AA

Avrupa Altın Ligi’nde üst üste iki kez şampiyon olan A Milli takım, 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası’nda ikide iki yaptı.


Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek ilk seti 25-16 hanesine yazdıran ay-yıldızlı ekip, ikinci sette geriden gelerek beş set sayısını da değerlendiremeyince İspanya seti 31-29 kazandı ve durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü sette beş sayı geriye düşmesine rağmen toparlanan ve seti 27-25 alan milliler, çekişmeye sahne olan dördüncü seti de 25-23 kazanarak salondan 3-1 galip ayrıldı.

Milli takımda Adis Lagumdzija 21, Ramazan Efe Mandıracı 19 sayıyla oynadı.

Türkiye, C Grubu’ndaki üçüncü maçında 5 Eylül Pazar günü saat 14.00’te Kuzey Makedonya’yla karşılaşacak.

SON HABERLER

Çekirdek enflasyon ‘in’ manşet enflasyon ‘out’: Faiz indirimi yolda mı?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bu sabah açıkladığı yüzde 19,25’lik enflasyon verisi sonrası; enflasyon yüzde 19 olan politika faizinin üzerine çıktı. Merkez Bankası ise bugüne kadar sürdürdüğü enflasyonun üzerinde politika faizi verme vaadi geri çekmiş durumda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz indirim baskısı sürürken, piyasalarda Merkez Bankası’nın düşüşe geçen çekirdek enflasyonu referans kabul ederek yapabileceği bir faiz indirimi ihtimali endişesi var.