Reuters: Afganistan’da yeni hükümetin başında Molla Baradar olacak

Taliban’ın kurucularından, siyasi işler sorumlusu Molla Baradar’ın yakında açıklanacak yeni Afgan hükümetine liderlik edeceği belirtildi. Baradar, radikal İslamcı örgütün Doha’da bulunan siyasi kanadına liderlik ediyordu.

Afghanistan's Taliban leaders are battling a devastating drought, a sinking economy and ongoing conflict with rebel fighters as the country's new rulers work to form a government https://t.co/BrHu05rxJY pic.twitter.com/Yd9IeiGKGh — Reuters (@Reuters) September 3, 2021

Reuters’a konuşan Taliban içinden kaynaklar, Baradar’ın kuracağı hükümetin üst düzey pozisyonları için örgütün kurucusu Molla Ömer’in oğlu Molla Muhammed Yakup ve Şer Muhammed Abbas Şer Muhammed Abbas Stanikzai gibi isimlerin düşünüldüğünü söyledi. Bu kaynaklara göre örgütün askeri kanadından sorumlu Molla Muhammed’in de hükümete alınmasının askeri ve siyasi kanatlar arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla yapıldığı düşünülüyor.

Taliban lideri Haybatullah Akundzade’nin ise İslam çerçevesinde dinle ilgili konulara ve yönetime odaklanacağı öğrenildi.

Ayrıca tüm üst düzey liderlerinin yeni hükümet çalışmaları için başkent Kabil’e gittiği ve hazırlıkların son aşamada olduğu açıklandı. Hükümetin 25 bakandan ve 12 kişilik dini danışma şurasından oluşacağı bilgisi paylaşıldı.

Yeni kurulacak hükümeti 240 bini aşkın ölüme sebep olan savaşın yıkıntıları ve kuraklıkla boğuşan ekonomi gibi zorlu başlıklar bekliyor.

Ancak diğer ülkeler Taliban’ın uzlaşı hükümeti kurmasını istiyor. Pençşir vadisindeki çatışmalar ise sürüyor. Bu haliyle hükümetin tamamen Taliban üyelerinden oluşacağı görülüyor. Örgüt, Batı’ya, “Değiştik” mesajları verse de kendi politikalarını dayatmakta kararlı.