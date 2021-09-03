Taliban, Penşir vilayetinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu; direnişçiler yalanladı

Afganistan’da Radikal İslamcı örgüt Taliban, direnişle karşılaştığı Penşir vilayetinin de kontrolünün ele geçirdiğini öne sürdü. Vadideki direnişçiler iddiaları yalanladı.

Penşir. (Fotoğraf: Reuters)

Ülkenin büyük bölümünde kontrolü ele geçiren Taliban, kuzeyde Penşir vadisinde direnişle karşılaşmıştı.

Reuters’a konuşan bir Taliban komutanı, “Allah’ın lütfuyla, tüm Afganistan’ı kontrol altına aldık. Baş belaları yenildi ve Panşit şimdi bizim komutamız altında” dedi.

Vadideki Taliban karşıtı direnişçiler, örgütün iddialarına rağmen Taliban’ın bölgenin kontrolünü ele geçirmediğini söyledi.

Ulusal Direniş Cephesi (NRF) Sözcüsü Ali Nazari, isyancıların Taliban’ı ‘püskürttüğünü’ söyledi.

BBC News’a konuşan Nazari şunları kaydetti: “Taliban’ın propaganda makinesi, Penşir’in düştüğü iddialarını yayınlamaya devam ediyor. Geçen hafta bunun tam tersini gördük. Ulusal Direniş Cephesi Taliban’ın geri çekilmesini yol açtı.”

Bunun yanında direnişin liderlerinden Emrullah Salih, vadide olduğunu kanıtlamak için bir video paylaştı. Salih BBC muhabirine gönderdiği videoda şunları söyledi: “Zor durumda olduğumuza şüphe yok. Taliban işgali altındayız. Kayıpları oldu, şüphesiz bizim de kayıplarımız oldu. Dün Afganistan’ın bu mukaddes müdafaasında hayatını kaybeden kardeşlerimin cenazesine katıldım. Teslim olmayacağız, Afganistan için ayaktayız.”