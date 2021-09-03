Teknoloji ürünlerinde zam şampiyonu belli oldu

Enflasyonun yüzde 19,25’le yükselişini sürdürdüğü ağustos ayında teknolojik ürünlerdeki fiyat artışı da devam etti. Birçok üründeki artış enflasyonu sollarken zam şampiyonu televizyonlar.

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Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre, Türkiye’de son bir yılda televizyon fiyatları ortalama yüzde 97 arttı.

2020 yılı ağustos ayında ortalama 3 bin 143 TL olan televizyon fiyatı bu yılın aynı döneminde 6 bin 179 TL.

Ağustos’ta aylık bazda en çok pahalılaşan ürün grubu ise oyun konsolları. Temmuz ayına göre yüzde 3,9 oranında pahalılaşan oyun konsolları, bir yıllık süreçte ise 39,6 zamlandı.

Yıllık bazda bilgisayarlara yüzde 20,6, tabletlere ise 17,3 zam geldi.

Temmuz ayına kıyasla yüzde 0,9 oranında zamlanan akıllı telefonların geçen yıla göre fiyat değişimi ise yüzde 8,8.