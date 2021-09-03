İşveren, aşı olmayan işçiden haftada bir PCR testi isteyebilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işyeri ve işverenin Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül’den itibaren zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi isteyebileceğini duyurdu.

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Bakanlık, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren genel yazıyı 81 il valiliğine gönderdi.

Yazıda, işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatıldı.

İşverenlerin Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçileri ayrıca yazılı olarak bilgilendirmesi istendi.

Açılmada şunlar kaydedildi: “Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Kovid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.”