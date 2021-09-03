Golbol Kadın Milli Takımı paralimpik şampiyonu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD’yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.

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Makuhari Messe Spor Salonu’nda oynanan final maçına hızlı başlayan Türkiye, ilk yarıyı 6-1 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan milliler, sahadan 9-2’lik galibiyetle ayrılarak altın madalyaya ulaştı.

Sevda Altunoluk, ay-yıldızlıların tüm gollerini kaydederek galibiyeti getirdi. Milli sporcu, 46 golle tamamladığı oyunların en skorer ismi oldu.

Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler’den oluşan kadrosuyla milli takım, Rio 2016’nın ardından Türkiye’ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırdı.

Madalya sayısı 15’e yükseldi

Bu madalyayla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda madalya sayısı 15’e yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 38 yaptı.