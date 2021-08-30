Paralimpik Oyunları’nda ilk altın madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim’i 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

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Abdullah Öztürk, 2016 Rio’daki unvanını korudu ve üst üste ikinci kez paralimpik altın madalyası kazanarak da adını tarihe yazdırdı. Bu başarıyı paralimpik oyunlarda daha önce halterde Nazmiye Muratlı 2012 ve 2016’da yakalamıştı.

Takımlarda da Sınıf 4-5’te bronz madalyası olan Abdullah, paralimpik oyunlarda madalya sayısını 3’e çıkarmış oldu. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda da Türkiye’nin ilk altın madalyasını da Öztürk elde etti.

Öztürk, karşılaşmadan sonra TRT Spor’a açıklamalarda bulundu: “Şampiyon olmak istiyordum. Hocalarımızla çok iyi kamplar geçirdik. Çok büyük fedakarlıklar yaptık. Emeğimizin karşılığını altın madalyayla aldım. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstiklal Marşı’mızı aziz şehitlerimiz içim okutacağım. Ay-yıldız bayrağımız Tokyo’da havalanıyor. Destekleyen herkesten Allah razı olsun. Sayın Bakanım maçımı izlemeye geldi, çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum.”