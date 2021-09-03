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İkizderelilerden Erdoğan’a: Bu bir halk mücadelesi

AYŞEGÜL KASAP

@aysegul_kasap

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Cengiz Holding’e sahip çıkarak, “Ne kadar sol, komünist varsa buraya getiriyorlar” dediği İkizderelilerden yanıt geldi: “Buradaki mücadele yerli halkın başından beri yürüttüğü mücadele oldu. Kimin destek verip vermediğine bakmadık. Burası siyaset üstü bir mücadele yeridir.

Erdoğan Rize’de ‘İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni’nde şöyle demişti: “Türkiye’nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya getiriyorlar. Siz bizim önümüzü kesemezsiniz.“


‘Burası siyaset üstü bir mücadele yeri’

Limana değil taş ocağına karşı olduğunu belirten İkizdereliler şöyle dedi: “Buradaki mücadele biz yerli halkın başından beri yürüttüğü bir mücadele oldu. Burada kimin destek verip vermediğine bakmadık. Burası siyaset üstü bir mücadele yeridir. Yaşam alanımızı korumaktan başka bir amacımız olmadı. Olmasına da izin vermeyiz. Geri dönüşü olmayacak bir yıkıma karşıyız, o kadar. Burada başka amaçlar aranması bizleri fazlasıyla üzmektedir.”

‘Doğa, sağcı, solcu, komünist ayrımı yapmaz’

İkizderelilerin avukatlarından Yakup Okumuşoğlu ise şöyle dedi: “İkizdere’ye doğadan yana taraf olanlar geliyor. Olmayanlar gelmiyor. Doğa, sağcı, solcu, komünist ayrımı yapmaz.”

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkıldı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazandı.

Projede deniz dolgusu öngörülüyor. Bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç var.

Hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı direnişe geçti ancak jandarma engeliyle karşılaştı.

Cengiz İnşaat halkın direnişi üzerine topu bakanlığa atarak, “Hammaddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” dedi.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırıldı hem demir kapı çekildi. Ancak yöre halkı direnişi sürdürmekte kararlı.

Köylüleri ikna için ilçeye giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.

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