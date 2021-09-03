İstanbul’un aşı haritası: En yüksek Kadıköy, en düşük Sultanbeyli

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre aşılanma oranlarında yüzde 85 ile ilk sırayı Kadıköy alıyor, en düşük olduğu ilçe ise yüzde 61 ile Sultanbeyli.

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İstanbul’da ilk doz aşılanma oranları yüzde 70’in üzerinde. Çift doz aşılanmada ise yüzde 60’lara yaklaşıldı. İstanbul’da çift doz aşısı tamamlananlarda en yüksek oran yüzde 91 ile 65 yaş üstü kesim. 15-39 yaş grubunun ise henüz yüzde 61’i ilk doz aşısına gitmiş durumda.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün DHA ile paylaştığı verilere göre, hiç aşı olmayanların hastaneye yatış oranı yüzde 56,8 iken, yoğun bakıma alınma riski ise yüzde 58,4’e çıkıyor. Aşılananlarda bu risk yüzde 1’in bile altında kalıyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kentteki son durumu şöyle değerlendirdi: “Şu anda bizim gözlemlerimiz ve bilim dünyasının da ispatladığı şey şu: Aşı olduğunuz zaman ölüm riskiniz 10’da 9 azalıyor. Yoğun bakıma düşme oranları da azalıyor. Eğer başka bir hastalığınız yoksa yoğun bakımdaki yaş ortalaması da çok düşmüyor. Şu an İstanbul’da yoğun bakımda yatan hastalarımızda aşı olanların, ki bunlar esasına bir süre önce aşılanmış ama 3. dozlarını ihmal etmiş ya da tek doz aşılı yani eksik aşılı hastalarımız, yaş ortalaması 78. Ancak hiç aşılanmamış olduğunda yoğun bakım hastalarında yaş 55’e düşüyor. Yani siz yandaş hastalığınız da olsa, aşıyla esasında büyük oranda korunuyorsunuz. Ama aşısızsanız, genç de olsanız, başka hastalığınız olmasa da yoğun bakıma girip çok büyük risklerle karşılaşıyorsunuz.”

4 bin 500 noktada aşı yapıldığını belirten Prof. Dr. Memişoğlu, “Bir günde en çok 357 bin aşılama yaptık. Ama günlük olarak ortalama 150 bin bandında aşı yapabilir haldeyiz” dedi.

Sağlık müdürü İstanbul’un aşılamada hedefine çok yaklaştığını anlattı: “Şu anda İstanbul’da aşılama oranımız bir tek doz aşıda hedef nüfusu 12 milyon civarında, yüzde 78 bandına yaklaşmış durumdayız. İki doz aşılarda da yaklaşık yüzde 60’a ulaştık. Bu nedenle İstanbul’da vaka sayılarında artış yaşansa da eskisi gibi yoğun bakım ve yatışlarda çok şiddetli bir artış beklemiyoruz.”