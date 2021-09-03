Avrupa Şampiyonası: Türkiye yarı finalde Sırbistan’a 3-1 yenildi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bu sabah açıkladığı yüzde 19,25’lik enflasyon verisi sonrası; enflasyon yüzde 19 olan politika faizinin üzerine çıktı. Merkez Bankası ise bugüne kadar sürdürdüğü enflasyonun üzerinde politika faizi verme vaadi geri çekmiş durumda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz indirim baskısı sürürken, piyasalarda Merkez Bankası’nın düşüşe geçen çekirdek enflasyonu referans kabul ederek yapabileceği bir faiz indirimi ihtimali endişesi var.