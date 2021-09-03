Diken

Yaramazlara biraz batar!

Avrupa Şampiyonası: Türkiye yarı finalde Sırbistan’a 3-1 yenildi

A Milli Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan’a 3-1 yenildi.

Fotoğraf: AA

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da oynanan karşılaşmada Tijana Boskovic’in etkili performansıyla 7-1’lik seri yakalayan Sırbistan karşısında 15-14 geriye düşen milliler, daha sonra toparlanarak 42 dakika süren ilk seti 34-32 aldı.


İkinci sete iyi başlayan taraf 4-0’lık seriyle Sırbistan oldu. Boskovic’le sayı üretmeye devam eden Sırbistan durumu 16-12 yapsa da Türkiye, 16-16’lık eşitliği yakaladı. Son bölüme 21-18 önde giren Türkiye, skor avantajını değerlendiremeyerek ikinci seti 28-26 kaybetti: 1-1

A Milli Takım, ilk bölümde istediği performansı sergileyemediği üçüncü sette, 5 sayı geriden gelerek 19-19’luk eşitliği yakalamasına rağmen yine sonunu getiremedi. Sırbistan, 25-23’lük skorla setlerde 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette üst üste hatalar yapan ve oyundan kopan milli takım, seti 25-13, karşılaşmayı da 3-1 kaybetti.

Finale yükselen Sırbistan’da 39 sayı kaydeden Boskovic, maçın en skorer ismi oldu.

Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019’da Ankara’da oynanan final maçında Türkiye’yi 3-2 mağlup etmişti.

Türkiye, Hollanda-İtalya maçının kaybedeniyle yarın üçüncülük müsabakasında karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonası: Yarı finalde Türkiye’nin rakibi Sırbistan

Avrupa Şampiyonası: Türkiye, Polonya’yı yenerek yarı finale yükseldi

Avrupa Şampiyonası: Türkiye, Çekya’yı yenerek çeyrek finale yükseldi

Beşte beş: Milli takım, Hollanda’yı da 3-0 yendi

Dörtte dört: Milli takım, Finlandiya’yı 3-0 yendi

Üçte üç: Milliler, İsveç’i de yendi

Milliler, Ukrayna’yı 3-0 yendi

Milli takım, Romanya’yı 3-1 yendi

SON HABERLER

Çekirdek enflasyon ‘in’ manşet enflasyon ‘out’: Faiz indirimi yolda mı?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bu sabah açıkladığı yüzde 19,25’lik enflasyon verisi sonrası; enflasyon yüzde 19 olan politika faizinin üzerine çıktı. Merkez Bankası ise bugüne kadar sürdürdüğü enflasyonun üzerinde politika faizi verme vaadi geri çekmiş durumda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz indirim baskısı sürürken, piyasalarda Merkez Bankası’nın düşüşe geçen çekirdek enflasyonu referans kabul ederek yapabileceği bir faiz indirimi ihtimali endişesi var.