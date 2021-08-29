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Yaramazlara biraz batar!

Avrupa Şampiyonası: Türkiye, Çekya’yı yenerek çeyrek finale yükseldi

A Milli Voleybol Takımı, 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya’yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Fotoğraf: AA

D Grubu’nda beşte beş yapan milliler, son 16 turunda B Grubu’nun dördüncüsü Çekya’yla karşılaştı.


Bulgaristan’da oynanan karşılaşmaya etkili bloklarla 4-1’lik seriyle başlayan Türkiye, ilk seti rahat bir şekilde 25-13 aldı.

İkinci sete iyi başlayamayan A Milli Takım, 8-2 geriye düştü. Milliler, farkı bir sayıya (11-12) indirse de ikinci seti 25-22 kaybetti: 1-1

Hande Baladın’ın performansıyla öne çıktığı üçüncü sette rakibini oyundan erken düşüren ay-yıldızlılar, 25-14’lük skorla durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü seti de etkili oyunla 25-13 önde bitiren Türkiye, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı altı karşılaşmayı da kazanan A Milli Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.

Beşte beş: Milli takım, Hollanda’yı da 3-0 yendi

Dörtte dört: Milli takım, Finlandiya’yı 3-0 yendi

Üçte üç: Milliler, İsveç’i de yendi

Milliler, Ukrayna’yı 3-0 yendi

Milli takım, Romanya’yı 3-1 yendi

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