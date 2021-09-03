Eda Erdem Dündar: Çok üzgünüz; gerçekleştirmek istediğimiz hayalimiz vardı

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan’a yenilen A Milli Takım’ın kaptanı Eda Erdem Dündar, “Çok üzgünüz. Çünkü gerçekleştirmek istediğimiz bir hayalimiz vardı” dedi. Dündar, yarınki üçüncülük maçında galip gelip madalya kazanmak istediklerini de ekledi.

Fotoğraf: AA

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da oynanan karşılaşmayı kaybeden milliler Hollanda-İtalya maçının kaybedeniyle yarın üçüncülük müsabakasında karşılaşacak.

Karşılaşmanın ardından AA’ya konuşan Kaptan Eda, maça iyi başlamalarına rağmen sonunu getiremediklerini belirtti.

Milli voleybolcu şunları kaydetti: “Dünyanın sayılı güçlü takımlarından biri, evlerinde oynuyorlar. Aslında maçın geneline baktığımızda ilk iki seti güzel idare ettik. Ancak üçüncü setin ortalarında servis kalitemiz düşünce, onlar da daha iyi servis atıp manşet alınca, tabii ki onları durdurmakta zorlandık. Zaten seyirci desteği de onların arkasındaydı. Çok üzgünüz.

Ama bir an önce bu maçı unutmamız gerekiyor. Çünkü yarın madalya maçına çıkacağız ve ülkemize madalyayla dönmeyi gerçekten çok istiyoruz. O yüzden bu maçı unutmaya, yarına konsantre olmaya çalışacağız ama tabii ki üzgünüz.”

Milli takıma destekleri dolayısıyla halka teşekkür eden kaptan Eda, şöyle devam etti: “Müthişler, gerçekten inanılmaz bir destek olduğunun farkındayız. Konu milli takım olunca ülkeyi birleştirebiliyoruz. Bu bizim için gerçekten gurur ve mutluk verici. Çünkü biz işimizi çok seviyoruz. İnsanların sahadaki mücadelemizi görüp kendilerine yakın hissetmeleri gerçekten bizim için çok değerli. Bu takım doğru yolda. İnanıyorum ki ilerleyen yıllarda yine çok güzel işlere imza atacağız.”

Sırbistan Başantrenörü Terzic: Her seferinde şansımız yaver gidiyor

Sırbistan Milli Takımı Başantrenörü Zoran Terzic, ise şunları söyledi: “Türkiye ile son on yıldır Avrupa Şampiyonası’nda karşılaşıyoruz, neredeyse her seferinde şansımız yaver gidiyor ve galip geliyoruz. Türkiye yalnızca iyi ekibe sahip bir takım değil, aynı zamanda iyi sonuçlar konusunda da sürekliliği olan bir takım. Yani Türkiye’yle karşılaşmalar kolay geçmiyor. Kızları çok tebrik ediyoruz.”