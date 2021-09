Banksy’nin ‘parçaladığı’ meşhur işi yeniden satışta: Tahmini fiyatı altı kat arttı

Britanyalı sokak sanatçısı Banksy’nin en popüler işlerinden, müzayedede satış sonrası kendi kendi imha eden ‘Love is in the Bin‘ yeniden satışa çıkıyor. Bu kez altı katı bir fiyata satılması bekleniyor.

Ekim 2018’de, başkent Londra’da Sotheby’s müzayede evinin salonunda Banksy’nin en çok tanınan eserlerinden ‘Balonlu Kız’ (Girl With Balloon) 1 milyon sterline (11,5 milyon lira) satılmıştı. Satışın hemen ardından, Banksy’nin önceden içine monte ettiği düzenek sayesinde resmin kendi kendini imha etmesi izleyenleri şoke etmişti. Banksy, ‘Balonlu Kız’ın parçalanmasının nedenini sanatın ticarileşmesine karşı bir eylem olarak açıklamıştı. Günlerce konuşulan bu eylem sonucu portre, parçalanması nedeniyle ‘Balonlu Kız’ yerine ‘Love is in the Bin’ (Aşk Çöpte) diye isimlendirildi.

Şimdi bu yarısı parçalara ayrılmış iş yeniden satışta. Müzaede evi 6 milyon sterline alıcı bulabileceğini söylüyor.

Üç yıl önce eseri kimin aldığı hala gizemini korurken 14 Ekim’de düzenlenecek açık artırma sonrası yeni sahibini bekleyen bir ‘sürpriz‘ olup olmadığı da merak konusu.

