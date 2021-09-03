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Yaramazlara biraz batar!

Profesör: Artan ölüm sayısı varyantların daha saldırgan olduğunu gösteriyor

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, salgındaki vaka ve ölü sayısındaki orana dikkati çekerek, “Bu durum varyantların daha saldırgan olduğunu gösteriyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Vaka sayılarının belirili bir limitte seyrettiğini ifade eden Prof. Dr. Cantürk “Günlük vaka sayısı 17 bin ile 23 bin arasında değişiyor. Fakat ölüm sayıları 300’e yaklaştı. Bu sayı, bizim daha önce 30-40 bin vaka sayılarını gördüğümüz süreçte karşılaştığımız ölüm sayısıydı. Vaka sayıları stabil giderken ölüm oranları artıyor” dedi.


Bu durumu varyantların daha salgırgan olduğunun göstergesi olarak yorumlayan profesör iki doz aşı yaptırmanın önemine işaret etti: “Vatandaşların bir defa aşıdan imtina etmemeleri gerekiyor. Birinci doz aşısını olmamış illerdeki vatandaşların birinci dozlarını yaptırmaları, birinci dozu olmuş kişilerin de ikinci dozu muhakkak yaptırmaları gerekiyor. Yoğun bakımda yatanların daha çok aşısız, aşılarının birinci dozunu olmuş ama ikinci dozunu ihmal etmiş ya da ikinci dozunu olmuş fakat üzerinden antikor oluşacak kadar süre geçmemiş kişilerden oluştuğunu görüyoruz.

Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala öğretmen ve öğrencilere de aşı yaptırmaları gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Cantürk, “Haftada iki defa PCR testi olmak yerine aşı yaptırıp hem toplum sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunabilir hem de kendilerinin hastalıktan koruyabilirler” dedi.

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