Akşam Postası / 3 Ağustos 2021

CHP’li belediyelerden hükümete açık çağrı: THK uçaklarının giderini karşılarız

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CHP’li 11 belediye, birçok kentte çıkan orman yangınları nedeniyle yeniden gündeme gelen Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının bakım ve işletme sorumluluğunu almak istediğini açıkladı.

RTÜK, ‘yangın uyarısı’nı doğal buldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) başkanlığı, orman yangınları konusunda TV kanallarına uyarı gittiği yönündeki haberler sonrası açıklama yayınladı. RTÜK, mesajı ‘doğal’ bulurken, yayıncılarla temasa geçmelerinin görevleri arasında bulunduğunu bildirdi.

İBB yetkilisine göre İstanbul depremi için neredeyse hiç hazırlık yapılmamış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman’ın anlattıkları, olası İstanbul depremiyle ilgili neredeyse hiçbir hazırlık yapılmadığını ortaya koydu.

Gündoğmuş belediye başkanı ‘toparlama’ya çabaladı

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TOKİ’nin kampanyasını görenlerin “Keşke bizim de evimiz yansaydı” diyeceğini söyleyen Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinin AKP’li belediye başkanı Mehmet Özeren, hem ifadesinin çarpıtıldığını öne sürdü hem özür diledi.

‘Türkiye’nin gidişatı’ anketi: Yüzde 59 ‘Kötü’, yüzde 27 ‘İyi’ diyor

MetroPOLL Araştırma’nın hazirandaki anketine katılanların yüzde 59’u ülkedeki gidişatın ‘kötü’ olduğunu düşünürken, yüzde 27’si ise aksi fikirde. “Fikrim yok” diyenlerin oranı yüzde 2,5, “Ne iyiye ne kötüye gidiyor” diyenlerin oranı ise yüzde 10,7 oldu.

WSJ: Sezgin Baran Korkmaz, Türk hükümetini yolsuzlukla suçlayabilir

ABD merkezli ekonomi gazetesi Wall Street Journal (WSJ), işadamı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade mücadelesinin zaten gergin ABD-Türkiye ilişkilerini kötü yönde etkileyebileceğini yazdı. Gazete, Korkmaz’ın Türk hükümetiyle ilgili yolsuzluk iddiasında bulunabileceğine dikkat çekti.

Türkiye ilk kez cimnastikte olimpiyat madalyası kazandı

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Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020’de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye’ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi.

Erdoğan ‘Şart’ demişti: Uzmana göre enflasyon, faiz indirimine imkan tanımaz

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, enflasyon görünümünün bu sene Merkez Bankası’na (MB) faiz indirimi için imkan tanımayacağını düşündüğünü söyledi.

İYİ Parti, ‘yağma’ yasasına ‘Evet’ demesini ‘savundu’: Muhalefet şerhi düşüldü

İyi Parti, 17 Temmuz’da Meclis’ten geçen ‘Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ için ‘Evet’ oyu kullanmasını, ‘muhalefet şerhi düşüldüğüne’ işaret ederek savundu.

Limak, Antep’teki fabrikasını 25 bin kişilik şehre dönüştürecek

Limak Grubu, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki eski çimento fabrikasını 25 bin kişilik bir şehre dönüştürecek.

Bitcoin’de düşüş dördüncü gününde

10 günlük bir ralliyle 42 bin 500 doları aşan Bitcoin’de yön yeniden aşağı doğru dönmüş durumda.

İstanbul’da tüm zamanların en çok suyu tüketildi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre dün şehre verilen su miktarı 3 milyon 358 bin metreküple en yüksek seviyeye ulaştı.

Corona virüsü fit kalmak için hastanın vücudunu spor salonu gibi kullanmış

Bilim insanları bir insanın vücudunda 11 ay geçirip tam 40 kez mutasyona uğrayan corona virüsünü anlattı: Fit kalmak için hastanın vücudunu spor salonu gibi kullanmış.

Yedi ‘corona’ vakası görülen Wuhan’da 11 milyonluk nüfusa test yapılacak

Corona virüsünün ilk rastlandığı yer olarak kayıtlara geçen Çin’in Wuhan kentinde bir yılı aşkın süre sonra yedi ‘yerli vaka’ görüldü; kentin 11 milyonluk nüfusunun tamamına test uygulanacak.

Beyin tümörü tedavisinde kenevir bazlı ağız spreyi denenecek

Britanya’da Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ve kanser kurumları kenevir bazlı bir ağız spreyinin beyin tümörü tedavisi ve hastaların ömrünü uzatmak amaçlı kullanımını deneyecek.

Jason Momoa ‘Game of Thrones’ sorusuna sinirlendi: İğrenç hissettirdi

‘Game of Thrones’ dizisinde Khal Drogo karakterini canlandıran ABD’li oyuncu Jason Momoa, muhabirin tecavüz sahneleriyle ilgili sorusuna sinirlendi: “Bunu sorman iğrenç hissettirdi.”

Masada arkadaşının kadavrasını görünce anatomi dersini terk etti

Nijeryalı Enya Egbe (26), yedi yıl önce tıp öğrencisiyken girdiği anatomi dersinden çığlık atıp gözyaşları içinde çıktı. Öğrencisi olduğu Calabar Üniversitesi’ndeki derste ‘üzerine çalışmaları için’ önlerine üç kadavra konmuştu. Biri arkadaşının cansız bedeniydi!