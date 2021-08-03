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Yaramazlara biraz batar!

Bolu belediye başkanı ‘sığınmacı teklifi’ne tepki gösteren AKP’lilere çay fırlattı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, komisyona sevk edilen ‘sığınmacı teklifi’ne tepki gösteren AKP’li meclis üyelerine çay fırlattı.

Fotoğraf: AA

Özcan geçen hafta, kentte yaşayan yabancılardan su kullanımı ücreti ve katı atık vergisinin 10 kat fazla alınacağını söylemişti. Özcan’ın ifadelerine kendi partisinden de tepki gelmişti.


CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Özcan’ın yabancılarla ilgili görüşlerinin partiyi bağlamayacağını belirtmişti.

Bugünkü meclis toplantısında sığınmacılarla ilgili söz konusu önerge, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edilerek komisyona sevk edildi.

Özcan, teklife tepki gösteren AKP’li üyelere “İlla cumhurbaşkanı gibi mi yapayım sizi sakinleştirmek için” diyerek çay fırlattı.

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