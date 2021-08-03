Türkiye’nin ilk yüz nakli yapılan ismi Acar: Bebekken yüzüm yandı, şimdi de anılarım

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir haftadır süren orman yangınlarında Türkiye’nin ilk yüz nakli yapılan ismi Uğur Acar’ın doğup büyüdüğü ev de yandı. Bebekken evde çıkan yangında yüzünü kaybeden Acar, yıllar önce yüzünün şimdi de anılarının yandığını söyledi.

Fotoğraflar: DHA

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da çıkan orman yangınları yedinci gününe girdi. Yangın, ilçenin batısında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahallelerinde sürüyor. Doğuda Gebece ve Ahmetler mahallerindeki yangın kontrol altına alındı, fakat soğutma çalışmaları yapılamadı

Gebece Mahallesi’nde dünyaya gelen, Türkiye’nin ilk yüz nakillisi Acar, 35 günlükken evlerinde çıkan yangında yüzünü kaybetmişti. Ocak 2012’de, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapılan Acar, evin yanması nedeniyle duyduğu üzüntüyü, “Maalesef bebekken beni yakalayan yangın peşimi yine bırakmadı. 27 yıl sonra arkamdan takip edercesine gelip bu kez de anılarımı yaktı” dedi.

Gebece’ye Kurban Bayramı’nda gittiğini sonra sonra Akdeniz Üniversitesi’ndeki işine döndüğünü anlatan Acar şunları söyledi: “Son görüşüm bu oldu. Yangının boyutu çok büyük, Manavgat ve Gebece’de yaşayanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İki orman çalışanının hayatını kaybettiği Beloluk mevkisi çocukluğumun ve unutulmaz anılarımın olduğu yerlerdir. Şimdi çocukluk anılarım kül oldu.”

Ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde, yayla evlerinin 25-30’unun yandığını öğrendiğini belirten Acar, “Ormanlarımız, tarlalarımız ve evlerimiz yanmış. Geçmiş olsun, biz yine ayağa kalkarız” ifadelerini kullandı.