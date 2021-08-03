Arazöz üzerinden evi arayan orman işçisi: Yangını söndürünce yanınıza geleceğim canım oğlum, çok az kaldı

Türkiye’de son bir haftada çıkan yangınlar hala tamamıyla kontrol altına alımadı. İtfaiyecisinden orman işçisine çevre halkından başka yerlerden giden gönüllülere ismini bilmediğimiz çok sayıda ‘kahraman’ memlekete düşen yangın ateşini söndürmeye çalışıyor.

Canlarını ortaya koyarak mücadele eden o isimlerden biri de Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangına müdahale eden ekipte görevli orman işçisi Süleyman Harun Akıncı. Cumartesi günü iki meslektaşını kaybeden Akıncı, günlerdir hasret kaldığı oğluyla telefonda konuştu: “Yangını söndürünce evimize, yanınıza geleceğim canım oğlum.”

Fotoğraf: AA

Manavgat’ta 28 Temmuz’da çıkan ve çeşitli noktalarda devam eden orman yangınında alevler bu kez Çardak Mahallesi yakılarında yükseldi. Orman işçileri arazözlerle müdahale etti.

Bölgede görevli Anadolu Ajansı (AA) ekibi, bir işçinin, kontrol altına alınan yangın sonrası ailesiyle görüşmeye çalıştığını fark etti. Arazözün üzerine çıkınca arama yapabildiğini gören Süleyman Harun Akıncı, çok sevindi ve ailesini aradı. Akıncı’nın yaşadığı Gündoğmuş ilçesinde de yangın çıkmııştı. Ama o oradan uzakta başka bir ilçede görev yapıyordu.

‘Helikopterli amcalarınız arkadaşım, söndürürler’ demiş

Arazöz üzerinden evi arayan orman işçisi: Yangını söndürünce yanınıza geleceğim canım oğlum, çok az kaldıhttps://t.co/XLkqgMJod2 pic.twitter.com/Lr0iYDaeHS — Diken (@DikenComTr) August 3, 2021

Dokuz yaşındaki oğlu Emir Kadir Akıncı’nın sesini duyunca duygulu anlar yaşayan orman işçisi ona şöyle seslendi: “Yangını söndürünce evimize, yanınıza geleceğim canım oğlum. Çok az kaldı oğlum. Bu sefer yanında çok kalacağım, uzun süre birlikte zaman geçireceğiz. Aslan oğlum. Ben size ne dedim? ‘Korkmanıza gerek yok’ dedim. ‘Helikopterli amcalarınız benim arkadaşlarım, söndürürler’ dedim. Kendinize iyi bakın oğlum. Kocaman öpüyorum.”

Dört çocuğunu günlerdir göremeyen Akıncı, kendi köyündeki alevlere müdahale edemediği için hayıflansa da Manavgat’taki yangın söndürülmeden bir yer ayrılmayacağının altını çizdi. Akıncı, ailesine olan özlemini anlatırken gözleri doldu:

“Gündoğmuş’ta yangın başladı. Onlar beni, ben onları merak ediyordum. Beni çok özlemişler. Tek dileğim onlara kavuşmak. Söndüreceğime söz vermiştim. Oğlum bana, ‘Baba Gündoğmuş da yanıyor’ dedi. Bu süreçte orman işçisi bir baba olmak çok zor. Buraları söndürmeden, bu ağaçları kurtarmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Yangın söndükten sonra inşallah mahalleme kavuşacağım.”