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Yaramazlara biraz batar!

Manavgat’taki yangında sığındığı mağarada mahsur kalan çoban ve keçileri kurtarıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında alevlerden kurtulmak için sığındığı mağarada mahsur kalan çoban ve 45 keçisi kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinin belediyesi bünyesindeki 30 gönüllü personelinden oluşan arama kurtarma birliği ekibi, Manavgat’ta devam eden orman yangını nedeniyle arama ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor.


Dün akşam çoban Ahmet Yılmaz’ın 45 keçisiyle kaybolduğu ihbarını alan ekip çalışma başlattı. Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Köyü’ndeki aramada Yılmaz ile keçileri mağarada bulundu. Sağlık durumu iyi olan çoban ve keçileri kamyonla tahliye edildi.

Ekip sorumlusu Ömer Ünal, Manavgat’ta başlayan orman yangınının ardından harekete geçtiklerini belirterek, “AFAD koordinesinde görev yapmaya devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızın görevlerini canla başla yaptıklarına şahit oluyoruz” dedi.

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