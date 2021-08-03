Yangın termik santralle yüz yüze: Vatandaş eliyle su taşıyor, hava desteği şart

28 Temmuz’da başlayan yangınların dokuzu hala devam ediyor. Özellikle Ege ve Akdeniz’deki yangınlar kontrol altına alınamadı.

Diken’e konuşan yetkililer özellikle Muğla’nın Milas ilçesinde durumun kritik olduğunu ve yangının termik santrale yaklaştığını belirterek ‘acilen havadan müdahale’ çağrısı yaptı.

Milas Belediye Başkanı Mahmut Tokat Twitter hesabından şunları yazdı: “Uyarılarımızın, haykırışlarımızın ne denli haklı olduğunu ciğerimiz yanarak, korkuyla izliyoruz. Bunu söylemek istemezdim ama termik santralle ateş ilk defa yüz yüze geldi…”

Uyarılarımızın, haykırışlarımızın ne denli haklı olduğunu ciğerimiz yanarak, korkuyla izliyoruz. Bunu söylemek istemezdim ama Termik santralle ateş ilk defa yüz yüze geldi…#milasyanıyor pic.twitter.com/LVlHIgLCGj — Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 3, 2021

Manavgat’ta ise yangınlar başlayalı bir hafta olmasına rağmen hala kontrol altına alınamadı. Birçok köyde vatandaşlar bir yandan hava desteği bekliyor diğer yandan da kendi imkanlarınca yangınları kontrol altına almaya çalışıyor. Bazı köylerde muhtarlar yangının kendi bölgesine ulaşacağını tahmin ederek vatandaşları tahliye etti. Büyükşehir belediyesinden dozer isteyerek yangını engellemeye çalışacaklarını söyledi.

Manavgat Çamlıktepe muhtarı attı bunu şimdi. Kaaraburun'a yakın bir bölgede dumanlar yükselmeye başlamış.



Köylüler evlerini boşaltmış. Şimdi kendilerince önlemler alıyorlar. "Eğer bu yangın söndürülemez ve rüzgar çıkarsa sabaha kalmaz bizim bulunduğumuz yere ulaşır" dedi. pic.twitter.com/8IJ4cf1Ubz — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) August 3, 2021

Resmi rakamlara göre 156 yangının 147’si kontrol altına alındı. Ancak birçok bölgede üzerinden bir hafta geçmesine rağmen yangınlar hala kontrol altına alınamadı.

‘Böyle devam ederse yangın her yeri kül ettikten sonra sönecek’

Milas CHP İlçe Başkanı İlgin Göktepe yangının termik santrale çok yaklaştığını söyledi: “Hava desteği maalesef yok. Yangın Çökertme’yi de geçerse santrallere gelecek. Yangınla santrallerin arası kuş uçuşu 5 km uzaklıkta. Vatandaş eliyle su taşıyor, engellemeye çalışıyor ama hava desteği olmazsa yangın söndürülemez. Böyle devam ederse yangın her yeri kül edip denize geldikten sonra sönecek.”

‘Köylüler kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışıyor’

Marmaris Armutalan Mahallesi’nin muhtarı Perihan Topçu, kendi bölgesinde yangının kontrol altında olduğunu ancak Turgut, Kumlubük ve Turunç’ta yangınların devam ettiğini ve havadan henüz bir desteğin olmadığını söyledi: “Sadece yol kenarlarında itfaiye araçları var. Yangın olan tepelere araçların ulaşması mümkün değil. Köylüler kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışıyor ama çok dağlık bir yer, köylülerin oraya çıkması imkansız. Çoğu köy böyle yandı. Hava desteği şart.”

Kumbahçe vatandaşların gayretiyle söndü

Bodrum Kumbahçe muhtarı Nil Taşkıran, Mumcular, Yalıçiflik ve Kızılağaç tarafının hala yandığını belirtti: “Havadan destek bugüne kadar olmadı hiç. Kumbahçe vatandaşların, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının gayretleriyle söndürüldü. Çökertme, Mazı, Hisarönü yandı. Gözbebeklerimiz gitti. Yangın çok hızlı ilerledi. Yangın İçmeler’e ulaşsaydı milli felaket olurdu. Çünkü orada tersaneler var. “